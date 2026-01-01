Већ данима се не смирују протести у Ирану: Демонстранти покушали да упадну у владину зграду

Извор:
Ирански демонстранти су покушали да упадну у локалну владину зграду у јужној провинцији Фарс, јављају ирански државни медији, четвртог дана протеста због раста трошкова живота, што је навело владу да понуди необичан предлог дијалога.
Протести због високе инфлације и пада вриједности локалне валуте ријал почели су међу трговцима у Техерану у недјељу, а до уторка су се проширили на неколико универзитета у Техерану, преноси Тасним.
Организована група покушала је да уђе у зграду гувернера у граду Фаса, али њихов напад је осујећен интервенцијом безбједносних снага. Вођа демонстраната, 28-годишња жена, је ухапшена.
Тасним је пренио ријечи локалног званичника да су четири "нападача" приведена, док су три члана безбједносних снага рањена током инцидента. Видео који су објавили државни медији приказује групу људи како покушава да разбије капију зграде.
Гувернер Фасе рекао је иранским државним медијима да су "протести изазвани инфлацијом и економским условима и да су у њима учествовали појединци под утицајем непријатељских канала и медија, али да се ситуација вратила у нормалу".
Иранска влада је саопштила да ће у циљу рјешавања проблема успоставити "механизам дијалога" са лидерима демонстрација. Иранска влада није прецизирала како ће механизам функционисати.
Иранска економија се годинама суочава са значајним изазовима, након поновног увођења америчких санкција 2018. године, када је амерички предсједник Доналд Трамп повукао САД из међународног споразума о нуклеарном програму Ирана током свог првог мандата.
Иранијски ријал изгубио је готово половину своје вриједности у односу на долар у 2025. години, док је инфлација у децембру достигла 42,5 одсто.
У септембру су Уједињене нације поново увеле санкције. И 2022. године Иран се суочио са протестима широм земље због раста цијена, укључујући и цијену хљеба.
У истом периоду и током 2023, власти су се суочиле са немирима, изазваним смрћу младе Иранке Махсе Амини у притвору полиције за морал, која спроводи строги кодекс облачења за жене.
