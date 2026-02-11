Logo
Преминуо легендарни фудбалер: Само 48 сати након дијагнозе оженио љубав свог живота

Телеграф

11.02.2026

22:58

Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Тужна вијест стиже из Шпаније. Ћиско Куесада, шпански фудбалер преминуо је од рака панкреаса.

Био је отац двоје дјеце, а само 48 сати након што је сазнао дијагнозу оженио је своју дугогодишњу партнерку. Његове објаве дирнуле су велики број људи у Шпанији, али и шире, а многи су га пратили и бодрили у најтежој утакмици живота.

Почетком 2026. године започео је нови, веома ризичан третман на клиници у Навари. Разјаснио је и због чега се одлучио на овакав потез:

"Питао сам се: ‘Зашто издржати неколико дана и одустати, кад могу да ризикујем терапију и можда више никада не видими своју дјецу, али ако успе, уживаћу са њима цијели живот?' - рекао је тада.

Упркос тешком стању и хоспитализацији током новогодишњих празника задржао је вјеру да ће се вратити кући:

"Једва чекам повратак својим малишанима. Сигуран сам да ће терапија дјеловати", говорио је.

Куесада је играо за нижелигашке клубове у Шпанији, а посљедњи дрес носио је у АДЦ Сан Педру из Палме де Мајорке, преноси Телеграф.

