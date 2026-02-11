Тришић Бабић: Спремала се елиминација Републике, али Српска из свега изашла јача

Извор:
РТРС
11.02.2026
22:18
Коментари:0
Спремала се потпуна елиминација Републике Српске, њено гашење и један врло ружан сценарио и за грађане, али смо успјели изаћи из свега јачи и одупрли смо се тим нападима, изјавила је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.
- Ја сам се потпуно неочекивано нашла на овом мјесту, у посебно тешком тренутку за Републику Српску. Прихватила сам то због велике лојалности и бриге за Републику Српску, јер сам знала све што се дешава, била сам укључена у све и знала сам шта нам се спрема - поручила је Тришић Бабић.
На питање шта се све спремало Републици Српској, истиче да се спремала елиминација.
- Спремала се потпуна елиминација Републике Српске, њено гашење и један врло ружан сценарио и за грађане, али смо успјели изаћи из свега јачи и одупрли смо се тим нападима и са задовољством могу рећи да смо успјели, јер смо заиста били нападнути. Ми смо били нападнути једном софистицираном методом. Лично је био таргетиран Милорад Додик, као неко ко се одупро свим покушајима, не само Сарајева него и већег дијела међународне заједнице. Покушали су остварити своје планове од прије 30 година. Жељели су да потпуно развале систем и да ово буде дисфункционалан простор, што је и био случај посљедњих годину дана - рекла је Тришић Бабићева.
За себе истиче да није радикална особа, али да су њени ставови сада јаснији, те подсјетила да је она у политици од 1995. године.
Свијет
Завршен састанак Трампа и Нетанијахуа: Ево шта је поручено
- У Сарајеву је све функционисало до 2008. године. Међутим, након одбијања Априлског пакета, све је мање било функционалности и нисмо могли представити неке наше заједничке циљеве. Године 2008. кренуло се низбрдо након неусвајања Априлског пакета, за који СНСД није био крив јер је гласао за њега. БиХ је до тада функционисала добро. Дејтонски мировни споразум је један од најбољих мировних споразума у посљедњих 100 година – зауставио је грозан рат и стабилизовао регион, све до признавања Косова и његовог одузимања Србији - подсјетила је Тришић Бабићева.
Подсјетила је и на прве године по завршетку рата те да је било нормално радити и сарађивати.
- Тада је БиХ прва приступила Савјету Европе и имали смо много успјешних пројеката до 2008. године, када смо заједно учествовали и напредовали у многим међународним пројектима. Србија и Црна Гора су долазиле код нас по савјете о Споразуму о стабилизацији и придруживању. Од тог тренутка међународна заједница – и надам се да ћу једног дана сазнати зашто – искључила је БиХ из тих процеса и почела да нас маргинализује и доведе у ову ситуацију - истакла је Тришић Бабићева.
Подсјетила је и на то да када је Шварц Шилинг био високи представник, увелико се причало о затварању канцеларије ОХР-а, а онда се одједном све активирало и дошли смо до овога гдје смо данас.
- Српска је морала ићи путем задржавања својих надлежности. ЕУ је тада била кохезивна, али је Српска више пута преварена, као и БиХ. ЕУ је изиграла и нас и БиХ. Српска је била присиљена на такву политику јер је била нападнута – хтјели су да нам одузму све надлежности. Врхунац је био када је почела прича о одузимању имовине. Тада је предсједник Српске подвукао црвену линију и рекао: доста. Ништа више не може док се не рашчисти ситуација и док Сарајево не прихвати Републику Српску - нагласила је Тришић Бабићева.
Подсјетила је и на долазак "Тројке" на власт испред бошњачких странака, те указала на то да су у почетку договори били лако оствариви.
Република Српска
Цвијановић: Српска има институционални капацитет којем би многи позавидјели
- Међутим, сваки пут када би се вратили у Сарајево и били позвани у америчку амбасаду, договор би био изигран. СДА је такође била тежак преговарач, али када би се договор постигао, био би испоштован. Тројка је међусобно била дисфункционална. Жељели су да промијене неке ствари, имали су договор са Човићем и Хрватима у БиХ да ће ријешити изборни закон, али ни то нису испоштовали. Немају политички капацитет, ни снагу ни знање да се унутар БиХ ствари испоштују и да се поштује уставна структура - рекла је Тришић Бабићева.
Истиче да је БиХ данас у фази да нико ни са ким не разговара.
- Ти састанци су били одлични и постигли смо разумијевање о већини тема – пројеката, економије, свега што треба да се откочи. Међутим, политички капацитет међу њима није био довољан. Да ли је то био њихов међусобни договор, нећемо улазити у то, али на свим састанцима смо имали договор. Свједок сам да смо након сваког договора знали која је амбасада у питању и ко је кога позвао да се ти договори минирају - говори Тришић Бабићева.
На питање о посјети Израелу, а након тога и Мађарској, Србији и Вашингтону, истиче да Република Српска има веома добре односе са Израелом, те да се ти односи граде годинама.
Свијет
Сијарто: ЕУ подрива напоре за мир у Украјини
- У Израелу смо били у марту, на истој конференцији као и у јануару. Посјета је била пажљиво планирана – успоставили смо контакте са привредницима и знали смо да ће бити добра, али је била неочекивано успјешна. Израелу нисмо платили апсолутно ништа. То је била класична билатерална посјета. Са Мађарском и Орбаном имамо традиционално добре односе, такође ништа нисмо платили. Што се тиче САД-а, они функционишу на принципу лобирања, што је дозвољено и законски уређено. Ко закључи уговор о лобирању, све је апсолутно транспарентно. Имали смо право да одемо у САД - јасна је Тришић Бабићева.
Наглашава да Република Српска, иако не може закључивати билатералне споразуме нити има званично мјесто у УН-у, за ових 30 година постала је признат међународни фактор.
- Када је БиХ заживјела послије Дејтонског споразума, ниједно писмо или позив из Српске није се могао реализовати без Министарства вањских послова. Од Свена Алкалаја почеле су прве свађе и заустављања преписке из Српске – министарство је то скривало и блокирало. Посљедњих пет година постало је јасно да је Српска организована и да има правила понашања. Министарство вањских послова БиХ је потпуно урушено и занемарује политику Срба. Вањска политика почела је да се урушава доласком Бисере Турковић. Додик је тада био српски члан Предсједништва и већ тада су почела заобилажења и блокаде - подсјетила је Тришић Бабићева.
Додаје да је руководство Републике Српске истрајно, те да зна који су јасни циљеви.
- Боримо се за Републику Српску, за њене грађане и бољи живот. Република Српска ће званично добити предсједника. Народна скупштина је поднијела огроман терет и функционише, Влада функционише и спремамо се за изборе у октобру - нагласила је Тришић Бабићева.
Када су у питању избори у октобру, истиче да је Република Српска сачувана, те да је из свега изашла још јача.
- Република Српска је остала нетакнута, институције се враћају у нормално функционисање и сви се припремају за изборе у октобру. Избори су кључни за сваку странку у БиХ. Бојим се да ће ово бити једна од најпрљавијих кампања, осим ако се не деси нешто неочекивано и ако се не поставе јасна правила. У Федерацији је многима Република Српска главна тема. Прича да се боре за државу БиХ често се своди на борбу против Републике Српске - нагласила је Тришић Бабићева.
Република Српска
Резултат избора - велика побједа српског народа и Републике српске
Поручује да су такве одлуке и потези свима наштетили, али да је Република Српска издржала и да грађани нису толико осјетили тај терет.
- Ми смо 24 сата дневно радили и објашњавали да ће ова времена проћи и да заиста долазе боља времена. Могло је бити много горе. Ствари се брзо дешавају и заборављају, али прошле године у марту овдје је могло доћи до сукоба. Многи из Сарајева жељели су да ухапсе предсједника, предсједника Скупштине и премијера. Овдје је живот потпуно нормално функционисао и то се није толико примијетило, али ситуација није била пријатна - подсјетила је Тришић Бабићева.
Наглашава да од званичника Српске у Вашингтону ништа није тражено, али и да нису ништа обећавали.
- Ми смо по први пут саслушани и рекли смо шта се тачно дешава. Борили смо се за Дејтон онакав какав је написан и због тога смо кажњени. Ми смо нон-стоп позивали на дијалог, али је Сарајево престало да разговара с нама. У почетку су имали неке изговоре, а онда су потпуно престали да комуницирају. Ми смо и даље нудили договор и сви из СНСД-а говорили смо да се ствари могу ријешити само дијалогом. Морамо сјести овдје у БиХ и разговарати, али они нису хтјели да сједну с нама. Подносили су апелације Уставном суду. Свједоци смо да је очигледно једна страна имала план и, када је Каран побиједио 23. новембра, наставили су са својим плановима - каже Тришић Бабићева.
Истиче да је након укидања санкција званичницима Републике Српске у Сарајеву наступио шок.
- Највећи шок у Сарајеву наступио је када су укинуте санкције и када су нам се поново отворили канали комуникације. Ко год је мислио да ће дестабилизовати Српску, дестабилизовао је БиХ. Након пресуда, одступања предсједника и пријевремених избора у години када треба да буду редовни избори, видјели смо да је план да нас потпуно елиминишу. Каран је побиједио, па су пребројавали гласове, носили и возали вреће, понављали изборе на неким мјестима, па ни то нису могли да организују, него су се 8. фебруара сјетили да понове изборе. Вјерујем да су наши успјешни састанци и посјете, гдје је сада више него јасно да је Српска видљива - рекла је Тришић Бабићева.
Подсјећа да је за многе у Федерацији Република Српска главна тема.
Република Српска
Влада Српске сутра и о Стратегији за сузбијање насиља у породици
- У Федерацији је за многе Република Српска главна тема. Када кажу да се боре за државу БиХ, у суштини се боре против Републике Српске. И сви који су се надали да ће нешто ићи другачије – једноставно, не иде. У ових 30 година показало се да Бошњаци имају своје ставове, као и Срби своје, и до октобра се ништа значајно неће промијенити, јер ни Тројка ни СДА не желе да сједну с нама. За нас је Сарајево постало иностранство – толико је постало далеко. Све мање читам шта они говоре и шта медији пишу, јер то није релевантно за Републику Српску. То што пишу портали у Федерацији није добро за државу. Све што су радили против Републике Српске, на крају им се вратило - нагласила је Тришић Бабићева.
Истиче да политичком Сарајеву Република Српска смета јер има своје чврсте ставове.
- Сметамо политичком Сарајеву зато што имамо своје чврсте ставове. Они кажу да не смију одговорити америчком амбасадору као што ми одговарамо. Постоји и доза љубоморе јер смо ми у Српској одлучни, а одлучни смо јер имамо Милорада Додика, који је понио тај терет на својим леђима. Заиста имамо лидера. Милорад Додик је увијек с нама и до октобра имамо довољно времена. Он нигдје неће отићи - јасна је Тришић Бабићева.
Говорећи о опозицији и оптужбама опозиције, подсјетила је да је излазност на поновљеним изборима била и већа него 23. новембра.
- Наши састанци, посјете и подршка коју је добила Република Српска, као и наша вањскополитичка активност у пуном капацитету, дали су народу мотивацију да гласа. Већ радимо на новим састанцима и имамо европске савезнике. Не могу нас више блокирати – то више није могуће. Комуникација је директно успостављена и то смо показали - рекла је Тришић Бабићева.
Подсјећа да су се ствари на глобалном нивоу промијениле доласком администрације Доналда Трампа.
- Можда из Сарајева ни не траже састанке, можда чекају да неко дође код њих, али ствари данас више нису исте. Као да не схватају да нико више неће долазити. Боно Вокс више неће доћи у Сарајево да одржи концерт. Да ће се свијет почети мијењати, то се могло наслутити још првим доласком Трампа на власт. Нисам ни ја мислила да ће се свијет овако брзо мијењати. Данас свако тражи савезнике и нема више времена – мора се доносити одлука и преузети терет одговорности - закључила је Тришић Бабићева.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
58
22
40
22
30
22
21
Тренутно на програму