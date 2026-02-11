Цвијановић: Српска има институционални капацитет којем би многи позавидјели

Извор:
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић рекла је да Република Српска има институционални капацитет којем би многи позавидјели и да очекује да Српска у наредном периоду буде стабилна и мирна, и да се даље развија са институцијама које извршавају своје обавезе.
"Познавајући одређене планове, Република ће и финансијски бити пуно јача. Неће дозволити да се оспе оно што се зове национални ресурс, а то су наши људи", истакла је Цвијановићева.
Она је рекла да је побједа кандидата СНСД-а Синише Карана на изборима за предсједника Републике Српске показала да се Српска и даље супротставља зловољи странаца и политичког Сарајева.
Цвијановићева је нагласила да ти избори нису били потребни, већ наметнути, исфорсирани и вјештачки, те наметнути народну Српске.
Она је подсјетила да је Кристијан Шмит неизабрани странац који нема правну снагу да доноси одлуке које је доносио.
"Они су злоупотребљавали до бесвјести БиХ, вјежбали на њој, покушавајући да искрену све оно што је Устав направио, да ишчаше и направе на други начин у пракси. Сви ти странци су чинили огроман криминал према БиХ. Свјесно су то радили. Знали су да раде нешто што је недопустиво и што никако у њиховим земљама не би допустили да се то дешава", рекла је Цвијановићева.
Она је навела да се поново један такав неизабрани странац ослонио на правосуђе БиХ за које је, договором, знао да ће потврдити да има право да донесе одређен закон.
"Тиме су ушли у један процес који је политички обрачун. Кроз правосуђе смо знали да је то намјера", рекла је Цвијановићева.
Она је додала да је постојала јасна намјера да се склони Милорад Додик и СНСД, како би постојала Република Српска која се више неће супротстављати таквим наметањима.
"Показали смо сада да се Република Српска и даље, срцем, душом, и гласовима супротставља тој зловољи коју смо морали да проживљавамо овдје толико година", рекла је Цвијановићева за портал "Провјерено".
Она је додала да су избори за предсједника Републике одржани у ненормалним условима, у којим би мало који политички субјект могао да "похвата конце".
"Та кампања је била наша идентификациона кампања. Овдје смо толико година и постигли смо много резултата и борили се за Српску", нагласила је Цвијановићева.
Она је рекла да је изборни процес уведен у бесмислену, безобразну и злоупотребљавајаућу фазу, те да су опозиционари Српске наводили да губе изборе зато што су покрадени.
"Замислите какву они глупост причају? Да ниједан човјек не стави прст на чело и каже – ми губимо изборе зато што не дајемо људима оно у шта они вјерују. Сада је ово потврда – нико вас није покрао, повећали смо резултат", рекла је Цвијановићева.
Она је навела да је Република Српска прошла кроз тежак период оспоравања, те да је тек сада Српска отворила одређена међународна врата након чега није оспоравана.
"Знате када би до тога дошло да смо пузали? Никада. Нећемо пузати ни убудуће. Поготово сада. Зато што је БиХ злоупотријебљена као игралиште за разне игре и играче, безвезњаке који код своје куће ништа релевантно нису", рекла је Цвијановићева.
Она је додала да се бошњачки политичари залажу за страни интервенционизам.
"Замислите колико је то апсурдно? То је мени болесно", истакла је Цвијановићева.
Она је рекла да је политички тандем са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком, те да им је заједнички исти циљ, а то је Република Српска.
"Ми хоћемо Републику Српску која је Република која може да функционише, траје, која неће ни пред ким да се понижава, која неће да пузи пред другима јер има право да живи свој нормалан институционални и људски живот", рекла је Цвијановићева.
Она је навела да није нормално да у БиХ одлучује одређени странац, као и да постоје троје европских судија у Уставном суду БиХ.
"Одупирем се томе зато што то није нормално", рекла је Цвијановићева.
Она је истакла да данас постоји на важним адресама свијест о томе да Дејтон није дао странцима могућност да доносе законе.
"Свијест о томе да није нормално да је држава таква постоји на важним адресама, и тако се и крећемо", рекла је Цвијановићева.
Она је навела да Народна скупштина Српске има стабилну већину и може аутономно одлучивати.
"Важно је да имате Владу, која дјелује као тим, која заједно са Скупштином може да изнесе оно што су законска добра рјешења", рекла је Цвијановићева.
Она је додала да Република Српска дефинитивно има свој институционални капацитет, којем би многи позавидјели.
"Мислим да нас зато и притишћу. Када погледате у БиХ, тај прави институционални, окупљени, концентрисани капацитет је у Републици Српској. Зато смо били и мета људима из Сарајева и иностранства", рекла је Цвијановићева.
Она је навела да се Српска одупрла унитаризацији и регионализацији кроз капацитирање институција Републике Српске.
Цвијановићева је навела да су је на позицију српског члана Предсједништва БиХ изабрали грађани Републике Српске, те да на том нивоу захтијева да се поштује и испуњава оно што је по Уставу БиХ.
"Устав није нешто о чему полемишемо, реферишемо се. Устав се поштује. Ви нећете да поштујете, ја хоћу, па се правдате да сам ја кочничар. Нисам кочничар јер сам апсолутно на линији уставности која ми налаже коме сам дужна и никада то не бих издала", рекла је Цвијановићева.
Она је додала да је увијек била увјерена да ће власт у Републици Српској остати стабилна, те да неће бити дозвољено да било ко обезглави Републику Српску кроз склањање предсједника, Владе, Народне скупштине.
Цвијановићева је нагласила да све ради за генерације које долазе у Српској.
"Ми посматрамо ово као политички пут да би наша дјеца, унучад, и њихова дјеца и унучад, живјели у окружењу у којем неће морати да се грчевито да се боре за нешто што је уставно право. Зато морамо поднијети све ове терете, зато нам нису биле ни санкције, етикете које лијепе", рекла је Цвијановићева.
