Број регистрованих возила у БиХ тренутно је скоро једнак броју важећих возачких дозвола.
Према подацима из Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ (IDDEEA), у БиХ је регистровано 1.454.196 возила, док је важећих возачких дозвола 1.456.536. Разлика је, дакле, 2.340 у "корист" возачких дозвола.
Здравко Ивић из Бањалуке инструктор је више од 40 година. У то вријеме, када је почињао, присјећа се, само су ријетки куповали возило.
"Кад сам куповао своје возило, била је инфлација. Када сакупим једну рату, инфлација је поједе. Тако сам неколико година изгубио и на крају одлучио да купим возило за онолико пара колико имам. То је било 1979-1980. године", истиче Ивић, који је и предсједник Асоцијације ауто-школа БиХ.
Сада, истиче, већина младих, чим напуни 18 година, полаже возачки испит. И возило је, тврди, лакше купити.
"Када сам почињао, нису сви полагали. Они који су то радили, били су 'срећни добитници'. Сада има посла ко год хоће да ради. А возило се може купити за 1.000 марака. У то вријеме није било тако", истиче Ивић у изјави за "Независне новине".
За градске гужве он рјешење види у учесталијем кориштењу јавног превоза.
"Па, погледајте само код нас, када пада киша, колико је више возила на путевима, него када не пада", истиче Ивић.
У подацима Републичког завода за статистику наведено је да је у посљедњих десет година у Републици Српској забиљежен велики скок броја регистрованих путничких аутомобила.
"Тако је 2015. године на нивоу Републике Српске било регистровано 279.399 путничких аутомобила, док је 2024. године тај број порастао на 404.789, што је раст од 44,9 одсто", казали су из Завода и додали да је овако велики раст броја возила утицао и на повећање гужве на нашим путевима те проблеме са паркинг-мјестима.
Додају да је слична ситуација и када се погледа по градовима.
"У Бањалуци је 2015. године био регистрован 53.221 путнички аутомобил, да би у међувремену дошло до раста 44,1 одсто, на 76.714. У Бијељини је забиљежен раст од 40,9 одсто, пошто је 2015. године било 28.138, а 2024. године 39.659 регистрованих путничких аутомобила", појашњавају из Завода.
Снежана Шешлија, предсједник Удружења грађана "Толеранцијом против различитости" (ТоПееР) из Добоја, оцјењује да је возило данас, како каже, врло необјашњива насушна потреба.
"Брзина начина живота је таква да ништа не можете обавити пјешице, као некада. А вјероватно је међу тим аутомобилима доста јефтиних, купљених по врло ниским цијенама, половних", истиче Шешлија у изјави за "Независне новине".
И заиста, званични подаци показују да је просјечно возило на нашим путевима скоро па пунољетно.
"Просјечна старост моторних возила у БиХ у 2025. години износи 17 година те одговара просјечној години производње 2008, што значи да је просјечна старост остала иста, односно непромијењена у односу на претходну, 2024. годину", навели су из Босанскохерцеговачког ауто-мото клуба (БИХАМК).
