Старицу (78) мучили шрафцигером до смрти, убица има само 15 година?

Извор:
Телеграф
04.03.2026
08:18
Коментари:0
Брутално убиство Јоланке Копаш (78) из Сенте, чије је тијело пронађено у локви крви у њеној породичној кући, добило је драматичан обрт.
Док резултати обдукције потврђују да је старица усмрћена вишеструким убодима шрафцигером, истрага се усмјерава ка шокантној сумњи - да је директни извршилац петнаестогодишњак којег је у кућу упутио мистериозни помагач.
Тијело несрећне жене, која је након смрти супруга Шандора живела сама у Улици Доситеја Обрадовића 17, пронашла је њена ћерка у петак. Забринута јер јој се мајка није јављала на телефон, дошла је да јој донесе храну и затекла језив призор.
Први резултати истраге указују на то да је смрт наступила у ноћи између четвртка и петка. На тијелу су видљиви трагови који сугеришу да је Јолан прије смрти мучена, вјероватно како би открила гдје крије новац и драгоцјености.
Главни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Суботици, Мирослав Кркелић, потврдио је медијима важан помак у истрази:
Ови биолошки докази требало би да дају коначан одговор на питање ко је кобне ноћи прескочио капију и упао у дом немоћне старице.
Први резултати истраге указују на то да је смрт наступила у ноћи између четвртка и петка. На тијелу су видљиви трагови који сугеришу да је Јолан прије смрти мучена, вјероватно како би открила гдје крије новац и драгоцјености.
Свијет
Погођена америчка база у Катару
Главни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Суботици, Мирослав Кркелић, потврдио је медијима важан помак у истрази:
Ови биолошки докази требало би да дају коначан одговор на питање ко је кобне ноћи прескочио капију и упао у дом немоћне старице.
Још већи шок изазвала је информација локалних медија да је главни осумњичени за свирепо убиство дјечак од свега 15 година. Уколико се сумње потврде, он би због својих година могао бити процесуиран пред органима за малољетнике.
Комшије из ове мирне улице недалеко од Тиског кеја су у стању шока. Описују Јолан као тиху и повучену жену која никоме није сметала.
"Нападач је вјероватно прескочио капију коју је она редовно закључавала предвече. Полиција је узела снимке са камера околних кућа. Видио сам форензичаре у бијелом свуда по дворишту. Свашта се прича о новцу и злату, али нико не зна зашто су је оволико мучили", каже један од комшија.
Иако су фиксирани бројни трагови, истражитељи не искључују могућност да је починитељ искористио близину државне границе и побјегао у Мађарску. Полицијска управа у Кикинди и даље интензивно ради на случају, док мјештани Сенте у страху закључавају своје капије, чекајући правду за своју суграђанку, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
12
12
12
11
12
07
12
06
12
03
Тренутно на програму