Суд прелиминарно одобрио да се Епстиновим жртвама исплати 35 милиона долара

Амерички окужни судија на Менхетну Арун Субраманијан донио је прелиминарно одобрење да руководиоци имовине покојног осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина треба да плате 35 милиона америчких долара за нагодбу у оквиру рјешавања колективне тужбе против Епстиновог адвоката Дарена Индика и рачуновођу Ричарда Кана.
Ова тужба се односи на помагање и подржавање Епстинове трговине младим женама и малољетницама у свхру сексуалне експлоатације.
Судија Субраманијан заказао је рочиште о коначном одобрењу за 16. септембар, пренио је синоћ Ројтерс.
Извршиоци Епстинове имовине претходно су основали фонд за реституцију који је до сада жртвама исплатио 121 милион долара жртвама, као и 49 милиона долара за додатна поравнања.
Индик и Кан су коизвршиоци Епстинве имовине, а према ријечима њиховог адвоката Данијела Вајнера, њих двојица нису признали никакве прекршаје нити недолично понашање као дио нагодбе.
- Пошто нису учинили ништа лоше, коизвршиоци су били спремни да се боре против тужби против њих до суђења, али су пристали да посредују и ријеше ову тужбу како би окончали потенцијалне тужбе - рекао је Вајнер.
Адвокатска канцеларија Бојс Шилер Флекснер објавила је нацрт споразума о одобрењу у фебруару.
Авокатица која је покренула случај рекла је да су жртве задовољне нагодбом.
У тужби из 2024. године, адвокати из фирме Бојс Шилер Флекснер навели су да су Индик и Кан помогли Епстину да формира сложену мрежу корпорација и банковних рачуна која му је омогућила да сакрије злоупотребе и плаћа жртве и регрутере.
Како се наводи, Индик и Кан били су за свој рад "богато плаћени".
