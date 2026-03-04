Logo
Јак земљотрес погодио Сицилију

Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 4.5 степени Рихтера забиљежен је у сриједу, 4. марта 2026 на подручју Сицилије.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је 14 километара сјеверозападно од Катаније.

Струја

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке остају без струје

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

