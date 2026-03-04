Јак земљотрес погодио Сицилију

Извор:
Телеграф
04.03.2026
07:27
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 4.5 степени Рихтера забиљежен је у сриједу, 4. марта 2026 на подручју Сицилије.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је 14 километара сјеверозападно од Катаније.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
