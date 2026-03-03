Logo
Мерц: Европа неће прихватити споразум о Украјини који је закључен без ње

Извор:

Sputnjik

03.03.2026

22:48

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Европљани неће прихватити споразум о Украјини који буде закључен без њиховог учешћа, изјавио је њемачки канцелар Фридрих Мерц током посјете Вашингтону.

- Желимо да овде постигнемо рјешења, али рјешења која укључују Европљане. Нисмо спремни да прихватимо споразум који ће бити закључен иза наших леђа - истакао је Мерц.

Он је додао да је то рекао америчком предсједнику Доналду Трампу.

- Такође сам рекао да неће бити споразума без учешћа Европљана. Имам утисак да амерички предсједник сада боље схвата шта је у питању и какво је мишљења Европљана - истакао је Мерц.

Руска страна више пута је истицала да Европљани не могу да донесу никакву конструктивну агенду у преговарачки процес, будући да су, фактички, страна у украјинском сукобу.

