Трамп наредио: Амерички ратни бродови ће пратити танкере

Амерички ратни бродови почеће да прате танкере у Ормуском мореузу, ако буде потребно, саопштио је предсједник САД Доналд Трамп.
Трамп је истакао да ће Сједињене Државе, без обзира на све, обезбиједити "слободан проток енергената цијелом свијету".
"Наложио сам Међународној корпорацији за финансирање развоја да по веома разумној цијени обезбиједи осигурање од политичког ризика и финансијске гаранције за поморску трговину, посебно у домену енергената, у Персијском заливу", рекао је Трамп.
Он је додао да ће то бити доступно свим поморским линијама.
"Уколико буде потребно, америчка морнарица ће почети да прати танкере кроз Ормуски мореуз, што је прије могуће", објавио је Трамп на друштвеној мрежи "Икс".
