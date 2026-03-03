Ово је ново америчког оружје! Управо је први пут употребљено против Ирана

Извор:
Курир
03.03.2026
21:03
Сједињене Америчке Државе су први пут успјешно употребиле јефтини самоубилачки дрон "LUCAS" у борби на територији Ирана. Овај систем је у Пентагону представљен прије само осам мјесеци, што је рекордно кратко вријеме за увођење новог оружја.
Дрон производи компанија SpektreWorks из Аризоне, а званично је представљен у јулу 2025. године. Министар одбране Пит Хегсет лично је промовисао овај пројекат као део нове стратегије масовног наоружавања.
"LUCAS" је директан одговор на иранске дронове "Шахед", на које по спољном изгледу веома подсјећа. Америчка Централна команда потврдила је да је овај модел направљен управо по узору на иранску технологију.
Брзо распоређивање овог дрона представља одступање од старих процедура Пентагона које су трајале годинама. Одлука о убрзању донијета је на основу искустава из рата у Украјини, гдје су јефтини дронови постали кључни.
Пројекат се финансира из милијарду долара вриједног "Програма доминације дроновима“. Овај програм је дио ширег закона под називом „One Big Beautiful Bill Act“ из 2025. године.
"LUCAS" је дизајниран тако да се лако може прилагодити различитим врстама напада и комуникационих система. Лансира се веома једноставно, директно са земље или са обичног камиона.
Цијена једног дрона је око 35.000 долара, што га чини изузетно приступачним за масовну употребу. Поређења ради, софистицирани дрон MQ-9 Рипер кошта и до 40 милиона долара по комаду.
Влада САД је власник интелектуалне својине над овим дизајном, па га може производити било која фабрика у земљи. На овај начин Вашингтон жели да осигура да увијек има довољно дронова за тактику „роја“ у сукобу са Ираном.
