Затворена Амбасада САД-а у Бејруту

СРНА

03.03.2026

20:04

0
Амбасада Сједињених Америчких Држава у Бејруту затворена је до даљег усљед актуелних тензија у региону.

"Отказали смо све редовне и ванредне конзуларне термине", наведено је у саопштењу амбасаде на платформи "Икс".

Додали су да ће објавити када се амбасада врати нормалном раду.

Амбасада је претходног дана на својој интернет страници пренијела позив Стејт департмента да грађани САД "одмах напусте Либан, док су комерцијални летови још доступни".

Како је оцијењено, безбједносна ситуација у Либану је нестабилна и непредвидива, због ваздушних напада широм земље, посебно на југу, у долини Бека и дијеловима Бејрута.

Амбасада у Бејруту је још једна америчка амбасада која се затвара у региону, након што су затворене амбасаде у Саудијској Арабији и Кувајту.

Америчку амбасаду у саудијском главном граду Ријаду, током протекле ноћи погодили су дронови, што је изазвало мањи пожар.

Bejrut

Иран

Израел Иран

