Спремају освету Ирану: УАЕ планира напад без преседана

Уједињени Арапски Емирати разматрају могућност војне акције како би зауставили иранске ракетне и дроновске нападе на своју територији, преноси Axios позивајући се на два извора упозната са ситуацијом.
Могући напад Емирата на Иран био би без преседана. Сама чињеница да се таква опција разматра показује колики је бијес у земљама Залива због иранских напада који су циљали цивилну инфраструктуру, као и нафтна и гасна постројења.
УАЕ је од почетка рата био мета иранских напада више него било која друга држава, чак и више него Израел.
"УАЕ разматра предузимање активних одбрамбених мјера против Ирана. Иако ни на који начин није учествовао у рату, претрпио је 800 пројектила. Став у УАЕ-у је да ниједна држава на свету у таквим околностима не би пропустила да преиспита свој одбрамбени положај", рекао је извор упућен у безбједносну политику Емирата.
Министарство одбране УАЕ-а саопштило је данас да је Иран лансирао 186 балистичких пројектила на Емирате, од којих је 172 пресретнуто, 13 пало у море, а један на територију земље.
Додатно је детектовано 812 дронова, од којих је 755 пресретнуто, док је 57 погодило циљеве унутар земље.
Погинула су три страна држављанина, а око 70 особа је рањено.
"УАЕ задржава пуно право да одговори на ову ескалацију и предузме све потребне мјере ради заштите свог територија, грађана и становника", навело је министарство одбране.
Ирански осветнички напади претворили су рат у широку регионалну кризу, увукавши у сукоб земље које нису жељеле да буду његов дио.
Од почетка америчко-израелске кампање бомбардовања, Иран је циљао америчке базе и друге циљеве у УАЕ-у, Бахреину, Кувајту, Катару, Оману, Јордану, Саудијској Арабији и Ираку, укључујући и курдску регију.
