Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду

Извор:

Агенције

03.03.2026

17:15

Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду
Фото: X

Напад дроном на амбасаду САД у Ријаду резултирао је урушавањем дијела крова главне канцеларијске зграде и димом који је испунио просторије, објавио је Вашингтон пост, позивајући се на саопштење Стејт департмента.

"Канцеларија је и даље испуњена димом, а дио крова се урушио", цитира документ публикација .

Америчка амбасада у пламену

Свијет

Гори америчка амбасада: ''Слиједи одмазда''

Наведено је да је зграда претрпјела "структурну штету“ и да запослени "настављају да се крију".

