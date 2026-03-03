Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду

Извор:
Напад дроном на амбасаду САД у Ријаду резултирао је урушавањем дијела крова главне канцеларијске зграде и димом који је испунио просторије, објавио је Вашингтон пост, позивајући се на саопштење Стејт департмента.
"Канцеларија је и даље испуњена димом, а дио крова се урушио", цитира документ публикација .
Гори америчка амбасада: ''Слиједи одмазда''
Наведено је да је зграда претрпјела "структурну штету“ и да запослени "настављају да се крију".
