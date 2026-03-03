Цвијановић у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном

03.03.2026
17:50
Коментари:1
Након сусрета прошлог мјесеца у Минхену на безбједносној конференцији, данас сам се у Бијелој кући састала са извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију САД Сједињених Америчких Држава, истакла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
- Током састанка смо разговарали о могућностима продубљивања економске сарадње са САД, са посебним акцентом на област енергетике. У том контексту, поздравила сам заинтересованост америчких партнера за реализацију гасних и других енергетских пројеката у оба ентитета.
Саговорнику сам представила бројне економске и енергетске потенцијале, као и пројекте у Републици Српској који су отворени за инвестиције - написала је Цвијановић на свом Инстаграм профилу.
