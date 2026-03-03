Минић о могућим поскупљењима: Влада ће реаговати!

Извор:
СРНА
03.03.2026
15:42
Коментари:5
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да републичке институције прате ситуацију и да ће адекватно реаговати ако усљед сукоба на Блиском истоку дође до поскупљења производа и услуга.
"Све зависи колико ће трајати сукоб и затварање мореуза који утиче на проток робе. Пратићемо ситуацију", изјавио је Минић и додао да се разговара о евентуалним мјерама.
Он је додао да би све могло да утиче на прољећну сјетву, те да се разговара колико ће то утицати и на стандард грађана.
Када је ријеч о руднику "Љубија", из којег се не превози руда усљед проблема коксаре и жељезаре у Зеници, Минић је рекао да је сутра кључни дан за одлуке.
"Уколико Савјет министара донесе одлуку, као и заштитне мјере који ће омогућити наставак рада жељезаре у Зеници, имаћемо наставак рада. Нећемо сједити скрштених руку. Морамо пратити ситуацију", нагласио је Минић.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да је на располагању превозницима и да могу рачунати на помоћ Владе Српске.
" Добро знате какав је проблем био када су били блокирани гранични прелази, колика штета наступи ", рекао је Минић.
Он је навео да апсолутно разумије проблеме превозника и да им је 24 часа на располагању.
"Било када да јаве за састанак, могу рачунати на нашу помоћ", рекао је Минић одговарајући на питање новинара у Бањалуци да ли ће се одазвати састанку који су тражили превозници са Савјетом министара, а којем би присуствовали и премијери Српске и Федерацијe БиХ.
Одговарајући на питање о динамици изградње планиране обилазнице око Бањалуке, Минић је рекао да прво треба рјешавати имовинскоправни односи, те пројектна документација.
"Тренутно се разговара о варијанти која је најекономичнија ширина те трасе, да се постави то у пројекат. Након тога имаћемо детаљнији одговор", рекао је Минић.
Друштво
2 ч0
Свијет
3 ч0
БиХ
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч8
Република Српска
5 ч6
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
18
09
18
08
18
02
17
58
17
50
Тренутно на програму