Logo
Large banner

Минић о могућим поскупљењима: Влада ће реаговати!

Извор:

СРНА

03.03.2026

15:42

Коментари:

5
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да републичке институције прате ситуацију и да ће адекватно реаговати ако усљед сукоба на Блиском истоку дође до поскупљења производа и услуга.

"Све зависи колико ће трајати сукоб и затварање мореуза који утиче на проток робе. Пратићемо ситуацију", изјавио је Минић и додао да се разговара о евентуалним мјерама.

Он је додао да би све могло да утиче на прољећну сјетву, те да се разговара колико ће то утицати и на стандард грађана.

Када је ријеч о руднику "Љубија", из којег се не превози руда усљед проблема коксаре и жељезаре у Зеници, Минић је рекао да је сутра кључни дан за одлуке.

"Уколико Савјет министара донесе одлуку, као и заштитне мјере који ће омогућити наставак рада жељезаре у Зеници, имаћемо наставак рада. Нећемо сједити скрштених руку. Морамо пратити ситуацију", нагласио је Минић.

МИНИЋ: ПРЕВОЗНИЦИ МОГУ ДА РАЧУНАЈУ НА НАШУ ПОМОЋ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да је на располагању превозницима и да могу рачунати на помоћ Владе Српске.

" Добро знате какав је проблем био када су били блокирани гранични прелази, колика штета наступи ", рекао је Минић.

Он је навео да апсолутно разумије проблеме превозника и да им је 24 часа на располагању.

"Било када да јаве за састанак, могу рачунати на нашу помоћ", рекао је Минић одговарајући на питање новинара у Бањалуци да ли ће се одазвати састанку који су тражили превозници са Савјетом министара, а којем би присуствовали и премијери Српске и Федерацијe БиХ.

Одговарајући на питање о динамици изградње планиране обилазнице око Бањалуке, Минић је рекао да прво треба рјешавати имовинскоправни односи, те пројектна документација.

"Тренутно се разговара о варијанти која је најекономичнија ширина те трасе, да се постави то у пројекат. Након тога имаћемо детаљнији одговор", рекао је Минић.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

поскупљење

Цијене горива

Коментари (5)
Large banner

Прочитајте више

Злоупотреба: "У мојој фирми у посљедње четири године 48 одсто запослених било на боловању"

Друштво

Злоупотреба: "У мојој фирми у посљедње четири године 48 одсто запослених било на боловању"

2 ч

0
Nafta postrojenje

Свијет

Стала производња нафте: Обустављен рад другог највећег нафтног поља на свијету

3 ч

0
Цвијановић: Озбиљно схватамо ситуацију, оправдане појачане мјере безбједности у Српској

БиХ

Цвијановић: Озбиљно схватамо ситуацију, оправдане појачане мјере безбједности у Српској

3 ч

0
Додик: Вучићев потез показује величину државе и политике која брине о људима

Република Српска

Додик: Вучићев потез показује величину државе и политике која брине о људима

3 ч

2

Више из рубрике

Додик: Вучићев потез показује величину државе и политике која брине о људима

Република Српска

Додик: Вучићев потез показује величину државе и политике која брине о људима

3 ч

2
Ко ће се повући из трке за предсједника?

Република Српска

Ко ће се повући из трке за предсједника?

4 ч

8
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Подршка за рјешавање проблема нуклеарног оружја

5 ч

6
Састанак Саво Минић

Република Српска

Минић са Деригетијем: Важност сарадње надлежних институција и образовног система

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

09

Снажан ударац: Погођен аеродром у Техерану!

18

08

Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

18

02

Откривене пукотине на Пељешком мосту: Скандал открили Италијани, хитно се огласиле Хрватске цесте

17

58

Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

17

50

Цвијановић у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner