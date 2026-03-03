Logo
Додик: Вучићев потез показује величину државе и политике која брине о људима

Аутор:

АТВ

03.03.2026

14:41

Коментари:

2
Додик: Вучићев потез показује величину државе и политике која брине о људима

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поздравио је одлуку предсједника Србије Александра Вучића да Србија стави своје капацитете на располагање и грађанима БиХ на Блиском истоку, истичући да такви потези показују снагу државе и величину политике која прије свега брине о људима.

"Поздрављам одлуку предсједника Вучића да Србија стави своје капацитете на располагање не само својим грађанима, већ и грађанима БиХ у сложеним безбједносним околностима на Блиском истоку. То је још једна потврда да је Србија отворена, одговорна и коректна према свима", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Најновија вијест

Хроника

Ужас у Бањалуци: Пронађено тијело мушкарца код дворане Борик!

Додик је нагласио да у најбољој хришћанској традицији, Србија увијек настоји да помогне и пружи руку, без обзира на то што однос често није ни приближно реципрочан.

"Такви потези показују снагу државе и величину политике која прије свега брине о људима", указао је Додик.

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је Србија понудила БиХ помоћ у пребацивању држављана те земље из Дубаија, када ситуација на терену то поново дозволи.

Милорад Додик

Александар Вучић

Коментари (2)
