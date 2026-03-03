Додик: Вучићев потез показује величину државе и политике која брине о људима

Аутор:АТВ
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поздравио је одлуку предсједника Србије Александра Вучића да Србија стави своје капацитете на располагање и грађанима БиХ на Блиском истоку, истичући да такви потези показују снагу државе и величину политике која прије свега брине о људима.
"Поздрављам одлуку предсједника Вучића да Србија стави своје капацитете на располагање не само својим грађанима, већ и грађанима БиХ у сложеним безбједносним околностима на Блиском истоку. То је још једна потврда да је Србија отворена, одговорна и коректна према свима", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је нагласио да у најбољој хришћанској традицији, Србија увијек настоји да помогне и пружи руку, без обзира на то што однос често није ни приближно реципрочан.
"Такви потези показују снагу државе и величину политике која прије свега брине о људима", указао је Додик.
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је Србија понудила БиХ помоћ у пребацивању држављана те земље из Дубаија, када ситуација на терену то поново дозволи.
Поздрављам одлуку предсједника Александра Вучића @avucic да Србија стави своје капацитете на располагање не само својим грађанима, већ и грађанима БиХ у сложеним безбједносним околностима на Блиском истоку. То је још једна потврда да је Србија отворена, одговорна и коректна према…— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 3, 2026
