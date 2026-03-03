Кија Коцкар на онкологији

Извор:
Телеграф
03.03.2026
16:28
Коментари:0
Побједница прве сезоне "Задруге" и медијска личност, Кристина Кија Коцкар, данас, 3. марта, објавила је фотографију на свом Инстаграму због које су се многи забринули.
На слици се види зграда Института за онкологију и радиологију Србије, што је изазвало бројне реакције пратилаца који су се запитали да ли је све у реду.
Тим поводом Телеграф је контактирао Кију, која је открила разлоге свог одласка у Институт, али и подијелила неке непознате детаље кроз које је прошла у посљедњих мјесеци.
"Данас сам била на редовној контроли код мог хирурга Игора Спурнића на Институту за онкологију и радиологију Србије, који ме је успешно оперисао 2018. године, када су ми откривени тумори на дојкама. Један тумор је тада оперисан, док су остали остали под редовним надзором, јер су бенигни и мали. Од тада редовно идем на контроле и код њега и код докторке Зорке Дамјановић, јер своје здравље схватам веома озбиљно".
Сцена
Катарина Живковић узвратила: ''Да ли неко зна ко је Кијин љубавник са слике?
"Поред тога, имам предиспозицију за дијабетес, односно стање предијабетеса које држим под контролом здравом исхраном, без стреса и редовним прегледима. У мојој породици постоји историја дијабетеса и зато додатно водим рачуна о себи".
Кија је открила да је у прије три мјесеца имала операцију која није била повезана са туморима, али је након тога примала терапију са јаким лијековима која је изазивала нуспојаве.
"У децембру прошле године имала сам једну мању операцију у приватној клиници, која није била повезана са туморима. Резултати су показали да сам здрава. Након тога сам започела терапију која је подразумијевала јаке лијекове и инјекцију, уз озбиљне нуспојаве, али је терапија дала добре медицинске резултате.
Нажалост, током тог процеса у приватној клиници није ми укључен један важан лијек који је стандардни дио таквих процедура и који не може да шкоди, већ само да помогне. О томе сам се накнадно консултовала са другим стручњаком и добила потврду да је тај лек требало да буде укључен.
Кија је описала пакао кроз који је прошла због нуспојава терапије.
"Прошла сам заиста пакао због нуспојава терапије коју сам примала. Бол је захватао сваки мишић, сваку кост и главу. Након тога примила сам још једну инјекцију која је поново изазвала јаке нуспојаве. Нисам могла да устанем из кревета, нисам могла да спавам, нисам имала снаге ни за шта. Тај осећај је био неподношљив. Хвала Богу, мој вјереник је био уз мене све вријеме и олакшао ми је тај период колико је било могуће", рекла је Кија, па додала да је била бијесна када је сазнала да је кључни лијек изостао.
Сцена
У јеку рата с Катарином Живковић Кија коцкар открила свој здравствени проблем
"Терапија јесте дала добре медицинске резултате, али је шок био већи када сам сазнала да важан лијек, који је требало да буде укључен у читав процес, није дат. Мислим да сам у својој 36. години први пут осјетила емоцију чистог бијеса. Вријеме не могу да вратим.
На крају, резултат који је био очекиван није постигнут управо зато што тај лијек није био укључен. Чак и да је узрок био нешто друго, то не можемо да знамо, јер најважнији део процеса није био покривен. И то је питање које ћу заувек носити са собом - открила је она.
"Данима након тога нисам жељела никога да видим. Искрено, ни сада ми није лако. Потребно ми је вријеме да све то процесуирам. Докторици сам рекла све што мислим, на културан и директан начин.
Истакла је да није била на ВТО поступку нити је радила естетске операције - све што је прошла било је искључиво због бриге о здрављу.
"Желим јасно да кажем да нисам била на ВТО поступку, јер могу природно да затрудним. Претпостављам да ће поједини људи то помислити, па желим да разјасним да нисам имала никакве естетске операције нити било какве захвате тог типа. Све што сам радила било је искључиво везано за бригу о мом здрављу и унапређење мог здравственог стања до максимума. Не желим да улазим у детаље шта је тачно било, јер не желим да се враћам на то. Сматрам да дугујем себи да то кажем гласно и јасно и да подијелим макар дио. Можда ће ми то помоћи да каналишем бијес који и даље осјећам. Ово искуство је промијенило ток мог живота у сваком смислу", рекла је Кија за Телеграф.
Сцена
Катарина Грујић завршила у болници - отказан наступ
"Упркос свему, захвална сам што сам уопште кренула у читав тај процес, јер сам прије операције и пре свега овога морала да урадим бројне анализе цијелог тијела које су показале да сам, осим постојећих стања која држим под надзором, здрава. То ми је важно да знам", признала је.
На крају је нагласила колико јој је важно време за процесуирање свега што је прошла и мир у животу.
"Сада ми је најважније да се вратим свом миру и ритму живота, без додатног стреса. Ипак, потребно ми је још времена и заиста још увијек не желим никога да видим. И не желим нико да ме зове", завршила је Кија Коцкар.
Сцена
2 д0
Сцена
2 седм0
Сцена
3 седм0
Сцена
3 седм0
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
9 ч0
Најновије
Најчитаније
18
02
17
58
17
50
17
49
17
42
Тренутно на програму