У јеку рата с Катарином Живковић Кија коцкар открила свој здравствени проблем

17.11.2025

18:01

Кија Коцкар се огласила у јеку драме са бившом другарицом Катарином Живковић и открила с каквим здравственим проблемом се суочава.

Наиме, она је открила да нема проблем са штитном, али да има други здравствени проблем.

"Немам проблем ни са штитном жлијездом, видјела сам те теорије. Имам преддијабетес, то сам регулисала исхраном и стрес фри. Али морам да пазим на то", рекла је.

Економија

Хрватски див на кољенима: Продати неки од најпознатијих брендова

На крају је замолила све да јој не придодају болести од којих не болује, јер, како истиче, и њене су јој довољне.

"Молим све 'докторе' на свим друштвеним мрежама да ми не додају нешто што немам, јер ми је довољно све ово што имам", написала је Кија на мрежи "Икс".

Kristina Kija Kockar

Katarina Živković

