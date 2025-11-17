Зашто сунчан новембар није добар знак

Извор:
Новембар се одувијек сматрао мјесецом прелаза између јесени и зиме – временом када природа полако успављује свој ритам, а људи пажљиво посматрају облаке, вјетар и сунце, тражећи знакове за предстојећу зиму и наредну жетву.
Стари сељани вјеровали су да начин на који се вријеме понаша у овом мјесецу може много тога открити о судбини природе у наредној години.
Новембар 2025. нас, међутим, мази неуобичајено благим и сунчаним данима.
Умјесто сиве магле и кише, многи уживају у температурама од 15 до 20 степени, док сунце обасјава улице и златно лишће на дрвећу још увијек свјетлуца. Толика топлота и свјетлост многима је благослов, али стари мудраци су знали: превише благ новембар ријетко доноси добро за наредну годину.
Данас метеоролози знају да неуобичајено благ новембар заправо указује на трајне антициклоне. Оне доносе суво, сунчано вријеме, али и мањак падавина.
Земљиште се додатно суши, ниво подземних вода опада, а природа не добија довољно одмора.
У посљедњим годинама показало се да благе зиме често прате суве прољеће. Када недостаје снијега и мраза, изостаје важна зимска влага која стимулише раст у прољеће.
Топао новембар је за љубитеље биљака и баштованство истовремено и благослов и изазов. Са једне стране, радови у башти се могу још увијек обављати без хладноће, а са друге стране, не смије се заборавити да мраз и даље може изненада доћи.
Наравно, овај топао и сунчан новембар је прави дар – свјетлост за душу, рад у башти без хладних руку, шетње на 17 степени. Ипак, стара изрека – "Новембар топао и ведар, мало благослова за наредну годину", нас подсјећа да природа треба свој ритам и равнотежу.
Ако зима дође прекасно или буде превише блага, биљкама недостаје неопходна фаза одмора. Штеточине боље преживљавају, а влага која би иначе кроз снијег и мраз допирала у земљу изостаје.
Све то може утицати на воћке, жбуње и приносе наредне године.
