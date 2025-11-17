Logo
Large banner

Лавров: Самит у Њу Делхију за три седмице

Извор:

СРНА

17.11.2025

17:10

Коментари:

0
Лавров: Самит у Њу Делхију за три седмице
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Самит Русија-Индија одржаће се за три седмице у Њу Делхију, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Ваша посјета је заиста благовремена с обзиром на предстојећи руско-индијски самит у Њу Делхију за само три седмице", рекао је Лавров током разговора са индијским министром спољних послова Субрахмањамом Џаишанкаром.

Како је раније саопштено из индијске амбасаде у Москви, Џаишанкар је допутовао у Москву гдје ће учествовати на састанку Савјета шефова држава Шангајске организације за сарадњу (ШОС).

Полиција Њемачка

Свијет

Њемачка полиција упуцала српску дјевојчицу

Како је објавио индијски лист "Економик тајмс" руски предсједник Владимир Путин посјетиће Индију 5. децембра ради кључног самита са премијером Нарендром Модијем.

Они ће се фокусирати на јачање одбрамбених, енергетских и трговинских веза.

Разговори ће укључивати потенцијалне споразуме за борбене авионе и системе противракетне одбране.

Ово је прва посјета Путина Индији од почетка рата између Русије и Украјине.

Подијели:

Таг:

Сергеј Лавров

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Њемачка полиција упуцала српску дјевојчицу

Свијет

Њемачка полиција упуцала српску дјевојчицу

1 ч

0
Par, ljubav

Љубав и секс

До краја године ова три знака ће пронаћи сродну душу

1 ч

0
Ново хапшење због убиства Алдине Јахић: Набавио Анису Калајџићу пиштољ?

Хроника

Ново хапшење због убиства Алдине Јахић: Набавио Анису Калајџићу пиштољ?

2 ч

0
Усвојена хитна процедура за буџет БиХ

БиХ

Усвојена хитна процедура за буџет БиХ

1 ч

0

Више из рубрике

Њемачка полиција упуцала српску дјевојчицу

Свијет

Њемачка полиција упуцала српску дјевојчицу

1 ч

0
Преко интернета продавали лажне лијекове и таблете за спавање, умијешани у смрт најмање 27 људи

Свијет

Преко интернета продавали лажне лијекове и таблете за спавање, умијешани у смрт најмање 27 људи

2 ч

0
Девил Мајклс

Свијет

Глумица филмова за одрасле одсјекла главу мужу

2 ч

0
Школа, учионица

Свијет

Исцурио гас у школи, четири ђака хоспитализована

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner