Лавров: Самит у Њу Делхију за три седмице

Самит Русија-Индија одржаће се за три седмице у Њу Делхију, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Ваша посјета је заиста благовремена с обзиром на предстојећи руско-индијски самит у Њу Делхију за само три седмице", рекао је Лавров током разговора са индијским министром спољних послова Субрахмањамом Џаишанкаром.
Како је раније саопштено из индијске амбасаде у Москви, Џаишанкар је допутовао у Москву гдје ће учествовати на састанку Савјета шефова држава Шангајске организације за сарадњу (ШОС).
Како је објавио индијски лист "Економик тајмс" руски предсједник Владимир Путин посјетиће Индију 5. децембра ради кључног самита са премијером Нарендром Модијем.
Они ће се фокусирати на јачање одбрамбених, енергетских и трговинских веза.
Разговори ће укључивати потенцијалне споразуме за борбене авионе и системе противракетне одбране.
Ово је прва посјета Путина Индији од почетка рата између Русије и Украјине.
