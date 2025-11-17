Глумица филмова за одрасле одсјекла главу мужу

Извор:
17.11.2025
Глумица филмова за одрасле, из Лас Вегаса, Девин Мајклс (47), проглашена је кривом за убиство свог бившег мужа, Џонатана Вилета (46), док је била у тајном браку са његовим сином, пише британски "Сан".
Његово тијело без главе, поливено хемикалијама, пронађено је у његовој кући у Хендерсону 6. августа 2023. године.
Према полицијском извјештају, Вилетова ужаснута мајка пронашла га је "умотаног у ћебад и крвавог". Глава никада није пронађена.
Тужилаштво је навело да је Мајклс била љубоморна након што је Вилет добио пуно старатељство над њиховом дјецом, упркос томе што је планирао да се поново усели код ње и свог сина.
"Све што могу да кажем је да се припремите за дивљу вожњу", рекао је тужилац Џон Ђордани пороти док им је показивао језиве фотографије са мјеста злочина, укључујући и тијело без главе.
На снимку полицијског испитивања приказаном на суду, Мајклс тврди да је ударила Вилета предметом "налик свијећњаку" док му је масирала леђа у спаваћој соби.
"Ништа није рекао. Престао је да се помјера", рекла је детективима.
Истрага је утврдила да је Мајклс признала да је одсјекла главу бившем мужу, ставила је у корпу за веш, однијела кући и бацила у контејнер.
Детектив Хендерсонске полиције Денис Озава посвједочио је да је током њеног испитивања камион за ђубре затрубио напољу, на шта је Мајклс рекла да је Вилет "отишао бај-бај". У то вријеме била је у бизарном љубавном троуглу.
Мајклс се удала за Вилета 2012, развела се 2018, а потом се удала за његовог најстаријег сина, Девијера Вилета (29), у наводном "браку из погодности".
Девијер је на суду изјавио да нема никакву улогу у убиству свог оца, након што је одбрана покушала да баци сумњу на њега. Тужитељка Бритни Грифит рекла је да је Мајклс жељела да Вилет "нестане са сцене".
"Истина је да су се зидови затварали око Девин Мајклс и фантазије коју је изградила", додала је тужитељка.
Нису пронађени ни оружје ни алат за комадање. Адвокати Мајклс тврдили су да она физички није могла да одсјече главу мушкарцу Вилетове грађе и истакли да нема свједока ни аудио записа злочина.
Суђење је услиједило након драматичног обрта.
Прошле године, Мајклс је признала кривицу за убиство другог степена према договору који би јој омогућио условни отпуст након 15 година. Међутим, током изрицања пресуде овог qета, извинила се и изненада изјавила да је невина, чиме је поништила договор и послала случај на суд, додаје поменути портал.
Раније је детективима рекла да је само хтјела да повриједи Вилета "довољно да заврши у болници" како би га "склонила са пута" и решила ситуацију са дјецом.
"Знам да нико у породици не вјерује да сам невина и разумijем то, али ја заправо могу да докажем своју невиност. Заиста могу. И нећу престати да се борим док то не докажем", изјавила је прошле године на суду.
Мајклсовој ће казна бити изречена 8. јануара и суочава се са доживотним затвором, са могућношћу условног отпуста или без ње.
Тужилаштво неће тражити смртну казну.
