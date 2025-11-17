Logo
Вјетар преврнуо приколицу, саобраћај обустављен

АТВ

17.11.2025

15:51

Вјетар преврнуо приколицу
Због обореног стабла на коловозу успорено се саобраћа на магистралном путу Коњиц–Подорашац, у мјесту Живашница.

Возачи се моле за појачан опрез.

savo minic

Република Српска

Саво Минић издао налог јавним предузећима

На магистралном путу М-17 Зеница-Жепче, код тунела Врандук, дошло је до превртања приколице теретног возила (усљед јаког вјетра), због које је саобраћај обустављен и преусмјерен на алтернативне правце.

Из БИХАМК-а упозоравају на учестале одроне земље и камења, а због јаког вјетра и на могућност оборених стабала на коловоз.

Препоручују избјегавање наглих кочења и повећање размака између возила.

Подсјетимо, Федерални хидрометеоролошки завод за данас, 17. новембра, упалио је наранџасти метеоаларм, за подручје цијеле БиХ, а због очекиваних јаких до олујних удара вјетра.

Voznja

Ауто-мото

Нова правила: Возачи Б категорије ће морати на додатну обуку

"Удари вјетра изеђу 50 и 70 километара на сат. Према крају дана вјетра у постепеном слабљењу", истакли су, те додали:

"Предузмите мјере опреза и пратите посљедњу прогнозу времена. Очекујте ометања у дневним рутинама и будите спремни на прекид активности на отвореном. За све додатне информације обратите се надлежним институцијама!".

