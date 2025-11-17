Све више ''прикривених'' таблица на аутима - казне смијешне

Извор:
Бијела боја оивичена црном, регистарских ознака моторног возила која се састоји од једног слова и два броја, линије, једног слова, линије и три броја црне боје - тако би требале изгледати регистарске таблице.
Тако барем наводи Службени лист Босне и Херцеговине. Међутим, све чешће на сарајевским улицама можемо видјети аутомобиле чије таблице не изгледају тако.
Изузетак могу бити (према члану 26, оп.а.) возила која не испуњавају прописане услове у вези са димензијама, највећом дозвољеном масом, осовинским оптерећењем и она се не могу регистровати обичним таблицама већ добијају посебне регистарске таблице.
Те посебне таблице су бијеле боје са црним оквиром, затим регистарска ознака је црна и састоји се од два слова "ОО" плус црта и шест бројева.
Саобраћајни вјештак Мирзет Сарајлић за "Кликс" каже да се ради о злоупотреби, осим у случају оне таблице које је прописана и званично у употреби.
"Не смије се користити (таква таблица, оп.а.), постоје одговарајуће санкције које у суштини нису мјеродавне и требале би бити веће за такве злоупотребе. Тако смо свједоци да људи све чешће прикривају таблице, праве различите бајпасе да начин да кад га услика радар да се не виде таблице од бљеска или се излижу слова", појаснио је Сарајлић.
Рјешење је, наводи, да се такве таблице прогласе неважећим, па ако су заиста временски истрошене, онда их замијенити и ставити нормалне. Истиче да постоје примјери када поједине копирнице праве таблице уколико неко изгуби таблице, што је такође незаконито.
Казна за кршење ових прописа је 30 КМ, а уколико се плати у року од седам дана, онда кошта 15 КМ.
"Људи возе возила са прекривеним таблицама, посебно мотоциклисти који немају таблице назад и када га радар или нека друга камера ухвати, не може га препознати. Свако појављивање у саобраћају је јавно јер учествујемо у саобраћају на јавној саобраћајници са возилом које је јавно регистровано", навео је он.
Истиче како једнака правила важе за апсолутно све учеснике у саобраћају.
Грађани су, у више наврата, послали фотографије на којима су наводно службена возила на којима се не види јасно регистарских ознака која је, тврде возачи, намјерно састругана.
Једно од тих возила користи, како је незванично речено поменутом порталу, Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине.
Послали ссу им упит о томе да ли су упознати с тиме да таблице нису у складу са прописима јер су бројеви и слова скоро невидљиви и могу представљати безбједносни проблем.
Одговорили су да ће одмах приступити провјери навода који се односе на стање регистарских таблица на службеним возилима.
"У оквиру те провјере, биће извршен детаљан увид у техничко и визуелно стање регистарских ознака, како би се утврдило да ли оне у потпуности испуњавају законом прописане стандарде у погледу читљивости, видљивости и физичке исправности", рекли су и додали:
"Уколико се утврди да поједине регистарске таблице нису у складу с важећим прописима, односно да су бројеви и слова дјелимично невидљиви, оштећени или деформисани, Дирекција ће без одлагања предузети све потребне мјере за њихову хитну замјену. Посебна пажња бит ће посвећена осигурању да изглед, димензије, боја, распоред елемената и сви други детаљи нових регистарских ознака у потпуности буду усклађени с одредбама члана 9. Правила о изгледу и начину постављања регистарских ознака, објављених у Службеном гласнику Босне и Херцеговине број 37/16. Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине досљедно поштује све законске и подзаконске акте те својим радом настоји бити примјер правилног и одговорног поступања унутар система јавне управе. Сваки евентуални пропуст, када се утврди, биће одмах отклоњен у складу с прописаним процедурама".
