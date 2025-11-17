Logo
Вујичић: Одговорност за неусвајање буџета је на скупштинској већини, а не на СНСД-у

Извор:

СРНА

17.11.2025

15:21

Коментари:

0
Мирослав Вујичић
Фото: АТВ БЛ

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић рекао је да посланици овог клуба не могу сносити одговорност за неусвајање буџета, јер нису скупштинска већина у овом дому.

Вујичић је навео да СНСД одавно није скупштинска већина, те да о томе говори и чињеница да је посланик СДС-а Дарко Бабаљ у Колегијуму Представничког дома.

Nasilje nad ženama

Хроника

Београђанин крвнички тукао бившу супругу насред улице

- Познато је ко је скупштинска већина у Представничком дому. На крају крајева та скупштинска већина ће гласати за буџет или неће - рекао је Вујичић одговарајући посланику СДС-а Младену Босићу, који је покушао да наметне одговорност СНСД-у што буџет за ову годину није усвојен до сада.

Вујичић је навео да је СНСД у Представничком дому опозиција.

Посланик СНСД-а Милорад Којић рекао је да СНСД никада неће издати ни једног свог гласача.

- Изађите на изборе па докажите и формирајте свој Савјет министара - поручио је Којић.

Посланик ПДП-а Бранислав Бореновић рекао је да током расправе о усвајању Приједлога буџета по хитној процедури да Клуб посланика СДС-ПДП-Листа за правду и ред неће подржати хитну процедуру, јер се њоме онемогућава, како је навео, исправљање неправде према запосленим у институцијама БиХ.

Запалио се аутобус-17112025

Свијет

Запалио се аутобус пун путника, страдало најмање 45 особа

Посланик ХДЗ-а Предраг Кожул навео је да је усвајање Приједлога буџета нулти приоритет за БиХ и запослене у институцијама БиХ, додајући да је ријеч о приједлогу који је прошао потребну процедуру у Савјету министара и Предсједништву БиХ.

- Чули смо много разлога за усвајање буџета, а један од њих је и усвајање Глобалног фискалног оквира за 2026. годину - рекао је Кожул.

Мирослав Вујичић

Коментари (0)
