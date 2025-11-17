Вујичић: Одговорност за неусвајање буџета је на скупштинској већини, а не на СНСД-у

Извор:
СРНА
17.11.2025
15:21
Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић рекао је да посланици овог клуба не могу сносити одговорност за неусвајање буџета, јер нису скупштинска већина у овом дому.
Вујичић је навео да СНСД одавно није скупштинска већина, те да о томе говори и чињеница да је посланик СДС-а Дарко Бабаљ у Колегијуму Представничког дома.
- Познато је ко је скупштинска већина у Представничком дому. На крају крајева та скупштинска већина ће гласати за буџет или неће - рекао је Вујичић одговарајући посланику СДС-а Младену Босићу, који је покушао да наметне одговорност СНСД-у што буџет за ову годину није усвојен до сада.
Вујичић је навео да је СНСД у Представничком дому опозиција.
Посланик СНСД-а Милорад Којић рекао је да СНСД никада неће издати ни једног свог гласача.
- Изађите на изборе па докажите и формирајте свој Савјет министара - поручио је Којић.
Посланик ПДП-а Бранислав Бореновић рекао је да током расправе о усвајању Приједлога буџета по хитној процедури да Клуб посланика СДС-ПДП-Листа за правду и ред неће подржати хитну процедуру, јер се њоме онемогућава, како је навео, исправљање неправде према запосленим у институцијама БиХ.
Посланик ХДЗ-а Предраг Кожул навео је да је усвајање Приједлога буџета нулти приоритет за БиХ и запослене у институцијама БиХ, додајући да је ријеч о приједлогу који је прошао потребну процедуру у Савјету министара и Предсједништву БиХ.
- Чули смо много разлога за усвајање буџета, а један од њих је и усвајање Глобалног фискалног оквира за 2026. годину - рекао је Кожул.
