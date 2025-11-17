Нису ни почели, Којовић тражио пола сата паузе

Извор:
Пред посланицима Представничког дома ПСБиХ налази се Буџет институција БиХ за ову годину.
Међутим, одмах након уводног обраћања предсједавајућег Колегијума Марина Чаваре и излагања министра финансија у Савјету министара Срђана Амиџића, посланик Наше странке Предраг Којовић затражио је паузу од пола сата.
Помало су сви били изненађени, али усвојен је захтјев и сједница ће бити настављена у 14 часова.
