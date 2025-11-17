Кошарац: Једина шанса за будућност - угасити ОХР, Шмит да напусти БиХ

Извор:
СРНА
17.11.2025
13:26
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац поручио је да ОХР неминовно мора да нестане, а Кристијан Шмит што прије да напусти БиХ како би ова земља имала икакву шансу за будућност.
- Да бисмо уопште могли разговарати о некаквом оздрављењу БиХ, предуслов је затварање ОХР-а, одлазак окупатора Шмита и уклањање свих његових одлука из правног промета - изјавио је Кошарац-
Он је упозорио да ОХР у протеклих 30 година непрекидно, плански и систематски урушава Дејтонски мировни споразум са основним циљем – урушавање уставне позиције и слабљење Републике Српске.
Кошарац је навео да је врхунац сулудог интервенционизма дјеловање пропалог њемачког политичара и самозваног високог представника Кристијана Шмита.
- Овај окупатор и колонизатор узурпирао је домаће институције, те се на бруталан антидејтонски, антиуставан и антизаконит начин обрачунава са демократијом, Уставом и демократском вољом српског народа - навео је Кошарац за Срну.
Он је оцијенио да је Шмит највећа интернационална штеточина и мора одмах да оде из БиХ како би се народи у овој земљи могли договарати о својој будућности.
