Тужна вијест: У 10. години преминула Анида Шатара чија је борба ујединила БиХ и дијаспору

28.12.2025

08:59

Коментари:

0
Тужна вијест: У 10. години преминула Анида Шатара чија је борба ујединила БиХ и дијаспору
Фото: Printscreen/Anadolija

Босну и Херцеговину потресла је вијест о прераној смрти 10-годишње д‌јевојчице Аниде Шатара, чија је храбра борба против тешке болести ујединила срца хиљада људи.

Анида, кћерка Фикрета и Сенаде, преминула је у петак, 26. децембра.

Сахрана ће бити одржана у понед‌јељак, 29. децембра, у 13:30 сати на Бакијском мезарју – Фалетићи 2, гд‌је ће Анида бити и укопана.

Иза ње остају неутјешни родитељи, отац Фикрет и мајка Сенада, сестре Амина и Анеса, деде Мујо и Бајро, нене Мунира и Мевлида те бројна родбина, пријатељи и комшије који су погођени овом трагедијом.

сров

Хроника

Маскирано лице пуцало на Косту Пандуревића!

Анидина животна прича била је испуњена невјероватном храброшћу и снагом. Са само три године суочила се с дијагнозом тумора на мозгу. Прошла је кроз три тешке операције, исцрпљујуће хемотерапије и дуготрајне физикалне терапије. Иако је болест оставила посљедице на њеном тијелу, Анида је поновно учила ходати, говорити и играти се, уз осмијех који никада није гаснуо.

Њена борба је покренула вал солидарности широм земље и дијаспоре. Људи су се окупљали у хуманитарним акцијама, слали поруке подршке, организовали приредбе и молитве, а Анида је постала симбол наде, упорности и љубави, не само за своју породицу, већ и за цијелу заједницу.

