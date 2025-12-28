Logo
Бахата вожња у БиХ: Д‌јевојка се снимала како јури аутомобилом преко 130 km/h гд‌је је ограничење 60

Извор:

Бљесак

28.12.2025

08:54

Коментари:

1
Бахата вожња у БиХ: Д‌јевојка се снимала како јури аутомобилом преко 130 km/h гд‌је је ограничење 60
Фото: Printscreen

Д‌јевојка се снимала током вожње брзином од 134 km/h преко моста на којем је ограничење 60 km/h те је снимке објавила на својим друштвеним мрежама.

Д‌јевојка је возећи брзином од 134 km/h преко Студентског моста у Мостару озбиљно угрозила безбједност учесника у саобраћају, знатно премашивши допуштених 60 km/h. Снимак опасне вожње објавила је на друштвеним мрежама, јавља Bljesak.info.

Читатељка која је фотографије и видеозапис доставила овом порталу истакнула је како мост свакодневно користе студенти, пјешаци, д‌јеца, бициклисти и возачи.

Пензионер

Друштво

Пензионере у чекају велике промјене

"Оваква несавјесна вожња представља озбиљно угрожавање безбједности свих учесника у саобраћају. Овакви примјери понашања само повећавају ризик од нове трагедије", написала је читатељка.

Материјали су прослијеђени Министарству унутарњих послова Херцеговачко-неретванског кантона ради даљњег поступања.

Коментари (1)
