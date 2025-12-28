Полиција објавила фотографије: Ово је монструм који је избо старицу

28.12.2025
08:06
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске управе за град Београд интензивно трагају за особом са фотографије која је на територији општине Нови Београд извршила кривично дјело разбојништва. Моле се грађани који имају било какве информације о наведеној особи да јаве Полицијској управи за град Београд на бројеве телефона 011/279-75-42 или на 192, стоји у објави МУП-а Србије.
Подсјетимо, непознати мушкарац напао је јучер око 13.15 сати жену у ходнику зграде у Булевару Арсенија Чарнојевића на Новом Београду.
На снимку се види како старија жена улази у ходник зграде с дјететом, а иза њих се убрзо појављује нападач. Види се и тренутак када нападач, с леђа, напада жену која се пење уз степенице. Све се дешава наочиглед малог дјетета.
Објављен снимак напада на жену (67)! Избодена пред унуком
Нападач узима торбу од жене, а потом бјежи. Жена (67) избодена у згради на Новом Београду приликом пљачке није животно угрожена. Убодне ране је задобила, између осталог, у главу и у бутну кост. Такође, констатован јој је пнеумоторакс.
Избодена жена се тренутно налази на интензивној њези и љекари прате њено стање. Полиција интензивно трага за нападачем који је избо жену на Новом Београду, у току је акција „Вихор“.
