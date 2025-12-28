Logo
Large banner

Полиција објавила фотографије: Ово је монструм који је избо старицу

28.12.2025

08:06

Коментари:

0
Полиција објавила фотографије: Ово је монструм који је избо старицу
Фото: MUP Srbije

Полицијски службеници Полицијске управе за град Београд интензивно трагају за особом са фотографије која је на територији општине Нови Београд извршила кривично д‌јело разбојништва. Моле се грађани који имају било какве информације о наведеној особи да јаве Полицијској управи за град Београд на бројеве телефона 011/279-75-42 или на 192, стоји у објави МУП-а Србије.

Подсјетимо, непознати мушкарац напао је јучер око 13.15 сати жену у ходнику зграде у Булевару Арсенија Чарнојевића на Новом Београду.

На снимку се види како старија жена улази у ходник зграде с д‌јететом, а иза њих се убрзо појављује нападач. Види се и тренутак када нападач, с леђа, напада жену која се пење уз степенице. Све се дешава наочиглед малог д‌јетета.

избоо старицу

Србија

Објављен снимак напада на жену (67)! Избодена пред унуком

Нападач узима торбу од жене, а потом бјежи. Жена (67) избодена у згради на Новом Београду приликом пљачке није животно угрожена. Убодне ране је задобила, између осталог, у главу и у бутну кост. Такође, констатован јој је пнеумоторакс.

Избодена жена се тренутно налази на интензивној њези и љекари прате њено стање. Полиција интензивно трага за нападачем који је избо жену на Новом Београду, у току је акција „Вихор“.

Подијели:

Тагови:

baka

napad nožem

akcija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Знате ли како се зове младунче кошуте: Није лане

Занимљивости

Знате ли како се зове младунче кошуте: Није лане

3 ч

0
Јокић опет бриљирао – Денвер опет изгубио

Кошарка

Јокић опет бриљирао – Денвер опет изгубио

3 ч

0
Данас су Материце – каква је симболика "везивања"

Друштво

Данас су Материце – каква је симболика "везивања"

3 ч

0
Маскирано лице пуцало на Косту Пандуревића!

Хроника

Маскирано лице пуцало на Косту Пандуревића!

3 ч

0

Више из рубрике

Познато стање баке коју је манијак избо пред унуком

Србија

Познато стање баке коју је манијак избо пред унуком

14 ч

0
Погинуо мушкарац када се враћао из лова: Одлагао пушку, па случајно испалио метак у човјека

Србија

Погинуо мушкарац када се враћао из лова: Одлагао пушку, па случајно испалио метак у човјека

15 ч

0
Одложена наплата путарина на магистралним путевима

Србија

Одложена наплата путарина на магистралним путевима

15 ч

0
Објављен снимак напада на жену (67)! Избодена пред унуком

Србија

Објављен снимак напада на жену (67)! Избодена пред унуком

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Умрла Брижит Бардо!

10

49

Тешка несрећа у Српској: Једна особа погинула, четворо повријеђених

10

43

Доноси ли Лидл проблеме у БиХ? Само да нам не присједне јефтино

10

15

Не носите у ЕУ ракију и сланину казне су бруталне

09

56

Горјели аутомобили у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner