Одложена наплата путарина на магистралним путевима

Иако је било најављено да би од првог дана нове године требало да почне наплата путарина за теретна возила на магистралним путевима , ова обавеза за сада неће ступити на снагу, сазнаје РТС од надлежних институција.
Камионима, аутобусима и комбијима са приколицом тежим од 3,5 тоне и са четири и више осовина требало је 1. јануара да почне да се наплаћује путарина и ван ауто-путева. Ова обавеза је за сада одложена.
- Информацију званичну немамо, а незванично је да ће примена бити одложена до половине јануара - каже Александар Спасић, секретар Пословног удружења "Међународни транспорт“.
Предсједник Удружења послодаваца друмског саобраћаја Србије "Србијатранспорт“ Горан Алексић наводи да превозници немају информацију да је правилник донијет, нити да најављена наплата путарина на магистралним путевима за комерцијална возила ступа на снагу. Сматра да би сарадња државних институција и привреде требало да буде квалитетнија.
- Само квалитетан јавно-приватни дијалог може изњедрити рјешења која су у општем интересу. У том смислу би било добро да се доношење овог правилника који ишчекујемо, одложи на неко време. Треба да сједнемо и заједно видимо како ће се примјењивати и сагледамо добру праксу и моделе наплата путарина према комерцијалном сектору у ЕУ, како бисмо применили европску регулативу и још боље се ускладили са окружењем - додаје.
Инфраструктура земље је, каже, посљедњих година значајно унапређена, а одржавање путева се мора финансирати из различитих извора.
- Јако је важно да мјере које се односе на јавни превоз путника као важној услузи мобилности и на теретни транспорт као сервису привреде, буду одмјерене и пројектоване тако да се добије конкурентан и квалитетан сервис за грађане и привреду - сматра Алексић.
Одлагање увођења путарине на магистралним путевима одговара превозницима, јер их за сада ослобађа трошкова које би ова обавеза наметнула, а коју би, како кажу, на крају плаћали привреда и грађани. У Пословном удружењу "Међународни транспорт“ сматрају да путарине на путевима другог реда не треба увести на територији читаве земље.
- Става смо да тамо гдје постоји ауто-пут који је и осмишљен, прије свега, за транзит и кретање тешких теретних возила, заиста треба увести наплату путарина на магистралним путевима, јер онда враћамо сва теретна возила на ауто-пут. Међутим, тамо гдје нема алтернативе у виду ауто-пута, ту не би требало уводити путарине, јер превозници немају могућност да возе другим путевима - каже Спасић.
Превозници схватају да је одржавање пута скупо и да су за то потребна озбиљна средства, али сматрају да се за то већ издваја значајан новац.
- Ми већ плаћамо одређене таксе и накнаде, свако у свом мјесту, свако приликом регистрације возила, тако да постоје већ одређена средства која се одвајају за одржавање путева. Мислимо да је то можда и довољно - објашњава.
Већу пажњу, наводи, треба посветити страним теретним возилима која иду кроз Србију, а за која би требало да постоје тачно утврђени коридори кретања. Такође, потребна је додатна контрола претовара возила који користе локалне и магистралне путеве.
- То наши чланови немају, јер они пролазе двије ваге. Једну у земљи и једну ван земље, а имају контроле и на европским путевима и ту играња нема. Проблем постоји код унутрашњег превоза, код расутих материјала. Локални превози са возилима који технички могу да носе много више од дозвољене носивости, нажалост, немају контролу. Товаре и двоструко више од дозвољене носивости и то треба кажњавати, јер то уништава путеве - истиче Спасић.
Србија није једина земља која планира наплату путарина на магистралним путевима. Ова пракса постоји код неколико земља у Европи, док се у већини путарина наплаћује само на ауто-путу.
Према доступним подацима за мото путеве тј. путеве прве М категорије у Србији путарина би требало да износи 29,3 динара по километру, док би за путеве прве Б категорије односно регионалне саобраћајнице то требало да буде 26 динара по километру.
Превозници кажу да у овом тренутку постоје много озбиљнији проблеми са којима се суочавају и које би требало ријешити, прије увођења путарина на магистралним путевима. То су финансије, дуга гранична задржавања, ограничено време рада возача у ЕУ, сива економија.
(РТС)
