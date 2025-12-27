Сутра поновљени парламентарни избори на Косову и Метохији

Извор:
На Косову и Метохији сутра ће бити одржани поновљени парламентарни избори у скупштини привремених приштинских институција, након вишемјесечних неуспјешних преговора о избору предсједника парламента и о формирању владе самопроглашеног Косова.
Званичници Србије су позвали Србе да гласају за Српску листу, истичући да једино она може да брани интересе српског народа на Косову и Метохији, који је свакодневно подвргнут притисцима и неоснованим хапшењима од приштинског режима.
Предсједник Србије Александар Вучић истакао је да је веома важно да Српска листа освоји свих 10 загарантованих мјеста за српску заједницу.
Претходни избори на Косову и Метохији одржани су у фебруару ове године, а на сутрашњим учествује 18 партија, три коалиције, двије грађанске иницијативе и један независни кандидат.
На изборима се по пропорционалном систему на четворогодишњи мандат бира 120 посланика у парламенту самопроглашеног Косова, при чему је 20 мандата резервисано за припаднике мањинских заједница, од тога 10 за српску заједницу.
Ово су трећи избори на Косову и Метохији ове године, други парламентарни, јер послије фебруарских, странке Албанаца нису успјеле да формирају владу.
Медији истичу да су главни фаворити за побједу и мјесто премијера на Косову и Метохији лидер покрета Самоопредјељење Аљбин Курти, лидер Демократске партије Косова економиста Бедри Хамза и предсједник Демократског савеза Косова Љумир Абиџику.
