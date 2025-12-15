Logo
Полицајац страдао у тешкој несрећи, колеге затекле језив призор

Телеграф

15.12.2025

17:34

0
Полицајац страдао у тешкој несрећи, колеге затекле језив призор
Фото: АТВ

Саобраћајна незгода догодила се јутрос ујутру у Улици Загребачкој у Приштини, при чему је један полицијски службеник изгубио живот.

Портпарол Полиције за регион Приштине, Енис Плана, изјавио је за Коху да је смрт жртве потврђена на лицу мјеста, док се сумња да је до ње дошло прије саобраћајне незгоде, као посљедица срчаног удара.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: ЦИК коначно утврдио резултате избора - Каран предсједник Српске

"Данас око 06:30 часова у улици Загребачкој у Приштини догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало једно возило. Полицијске јединице и хитна помоћ одмах су изашле на лице мјеста, гдје је од стране хитне службе констатована смрт жртве, за коју се сумња да је наступила прије незгоде. Случајем се бави Регионална јединица саобраћајне полиције, док су истраге у току како би се разјаснили тачни узроци несреће", навео је Плана.

Косово и Метохија

Саобраћајна несрећа

poginuo policajac

