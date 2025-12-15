Logo
"Покосила" аутом бившу жену свог супруга

Телеграф

15.12.2025

17:05

"Покосила" аутом бившу жену свог супруга
Фото: Танјуг/АП

Полиција у Београду ухапсила је у понедјељак, 15. децембра, Београђанку Н.А. (38), због сумње да је аутомобилом намјерно ударила Б.П. (45), италијанску држављанку и бившу супругу њеног садашњег мужа.

Драматична ситуација догодила се у четвртак, 11. децембра, на подручју Новог Београда. Према наводима полиције, инциденту је претходила вербална свађа између Н.А. и Б.П.

Након расправе, Н.А. је села у свој аутомобил и ударила Б.П. возилом у предјелу тијела, а затим се удаљила са мјеста догађаја. Повређена Б.П. хитно је превезена у КБЦ Земун, где су јој констатоване тешке тјелесне повреде, укључујући прелом карлице.

fbi tanjug ap James Carbone

Свијет

Терористи планирали да дижу у ваздух Лос Анђелес за Нову годину: Огласио се ФБИ

Полиција је ухапсила осумњичену Н.А. у понедјељак, а против ње је поднијета кривична пријава за наношење тешких тјелесних повреда.

Инцидент је изазвао велику пажњу јавности због необичних околности и породичних веза између актерки. Истрага је у току, а полиција ради на расвјетљавању свих детаља који су довели до овог сукоба, пише Телеграф.

