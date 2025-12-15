Logo
Насред улице брутално претукао супругу

Извор:

Информер

15.12.2025

15:33

Насред улице брутално претукао супругу
Фото: Танјуг

Припадници Полицијске станице Барајево ухапсили су у суботу, 13. децембра, мушкарца М.Ж. (35) због сумње да је извршио насиље у породици.

До инцидента је дошло након вербалне свађе између М.Ж. и његове бивше супруге Н.Ј. (30), током које је осумњичени жени задао више удараца у пределу тијела.

Констатоване лаке тјелесне повреде

Повријеђеној жени је љекарска помоћ указана у Дому здравља у Барајеву.

Стил

Три боје за косу које ће доминирати у наредној години

"Након прегледа и указане помоћи, пацијенткињи Н.Ј. констатоване су лаке тјелесне повреде," саопштено је незванично.

Осумњиченом М.Ж., одређено је задржавање до 48 сати и против њега је поднијета пријава за кривично дјело Насиље у породици.

Случај преузима Основно јавно тужилаштво у Младеновцу, које ће водити даљу истрагу и одлучивати о даљим законским мерама против осумњиченог насилника, пише Информер.

