Насред улице брутално претукао супругу

Припадници Полицијске станице Барајево ухапсили су у суботу, 13. децембра, мушкарца М.Ж. (35) због сумње да је извршио насиље у породици.
До инцидента је дошло након вербалне свађе између М.Ж. и његове бивше супруге Н.Ј. (30), током које је осумњичени жени задао више удараца у пределу тијела.
Констатоване лаке тјелесне повреде
Повријеђеној жени је љекарска помоћ указана у Дому здравља у Барајеву.
"Након прегледа и указане помоћи, пацијенткињи Н.Ј. констатоване су лаке тјелесне повреде," саопштено је незванично.
Осумњиченом М.Ж., одређено је задржавање до 48 сати и против њега је поднијета пријава за кривично дјело Насиље у породици.
Случај преузима Основно јавно тужилаштво у Младеновцу, које ће водити даљу истрагу и одлучивати о даљим законским мерама против осумњиченог насилника, пише Информер.
