Пронађено тијело мушкарца поред Неретве, полиција обавља увиђај

Извор:
Агенције
15.12.2025
13:45
Тијело мушкарца пронађено је јутрос у близини Лучког моста у Мостару, речено је из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.
Полицијској управи Мостара је послије 8.00 часова пријављено да је у непосредној близини Лучког моста, уз ријеку Неретву, уочен мушкарац који не даје знакове живота.
''На мјесто догађаја су упућени полицијски службеници и хитна медицинска помоћ гдје је љекар констатовао смрт'', рекла је новинарима портпарол МУП Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош, преносе агенције.
Увиђај обављају припадници Одјељења криминалистичке полиције, под надзором дежурног тужиоца.
