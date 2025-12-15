Logo
Пронађено тијело мушкарца поред Неретве, полиција обавља увиђај

Извор:

Агенције

15.12.2025

13:45

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Тијело мушкарца пронађено је јутрос у близини Лучког моста у Мостару, речено је из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.

Полицијској управи Мостара је послије 8.00 часова пријављено да је у непосредној близини Лучког моста, уз ријеку Неретву, уочен мушкарац који не даје знакове живота.

Полиција ФБиХ

Хроника

Хорор! На тротоару у Сарајеву пронађено тијело

''На мјесто догађаја су упућени полицијски службеници и хитна медицинска помоћ гдје је љекар констатовао смрт'', рекла је новинарима портпарол МУП Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош, преносе агенције.

Увиђај обављају припадници Одјељења криминалистичке полиције, под надзором дежурног тужиоца.

