Дрљача: Проблем Трговске горе рјешавати на међународном нивоу

Начелник општине Нови Град Мирослав Дрљача оцијенио је да је данашње изгласавање Закона о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада у Хрватском сабору још један шамар из Хрватске када је у питању проблем Трговске горе и да ће овај проблем морати да се рјешава на међународном нивоу.
Дрљача је рекао Срни да су се до сада из БиХ трудили да објасне зашто одабрана локација за складиште радиоактивног отпада није адекватна и колико је опасна за општине у сливу ријеке Уне.
- С друге стране, они нас све ово вријеме нису укључивали ни у своје планове, ни у резултате истраживања. Не знамо шта им је сљедећи корак - рекао је Дрљача.
Он сматра да се праксе објашњавања треба оставити по страни јер у Хрватској добро знају како је локација одабрана и шта су све заобишли да би остварили планове.
- Крајње је вријеме да се концентришемо на рјешавање проблема на међународном нивоу, пред Комесаријатом Еспо конвенције или у судском поступку. Ово је проблем који ће се морати рјешавати на међународном нивоу - рекао је Дрљача.
