Јеринић: Поднијећу кривичне пријаве против чланова ЦИК-а, нанијели су озбиљну штету Добоју

Извор:

АТВ

15.12.2025

12:05

Коментари:

0
Јеринић: Поднијећу кривичне пријаве против чланова ЦИК-а, нанијели су озбиљну штету Добоју

Градоначелник Добоја, Борис Јеринић рекао је да ће поднијети кривичне пријаве против чланова Централне изборне комисије Босне и Херцеговине који су, свјесно и намјерно, својим незаконитим и политички мотивисаним одлукама нанијели озбиљну штету граду Добоју и његовим грађанима.

Навео је да постоји основана сумња да су одлуке ЦИК-а донесене под директним утицајем опозиционих политичких структура, чиме је ова институција грубо погазила своју законску обавезу независности, професионалности и непристрасности. Такво понашање представља опасан преседан и директан удар на правни поредак БиХ.

''Због самовоље и политичког активизма појединих чланова ЦИК-а, Град Добој је претрпио финансијску штету, институционалну блокаду и нарушавање демократске воље грађана. Ово није грешка, ово је свјесно и одговорно дјеловање против интереса једног града''. казао је Јеринић.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Постојање ЦИК-а изгубило смисао

Поручује јасно да Град Добој неће ћутке посматрати како се преко леђа његових грађана воде политичке игре и обрачуни. ''Свако ко мисли да може злоупотребљавати институције и остати без посљедица, вара се''', нагласио је.

Надлежни правосудни органи мораће да испитају улогу и одговорност чланова ЦИК-а, јер нико није изнад закона, па ни они који су умислили да могу доносити одлуке по налогу СДС-а и Шмита, а не по закону, подјећа Јеринић.

Staša Košarac

Свијет

Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита

''Ово је борба за достојанство града, за законитост и за право грађана Добоја да о својој судбини одлучују без политичких манипулација и институционалног насиља'', закључио је градоначелник Добоја, Борис Јеринић у саопштењу.

