Сејо Калач развео се након 22 године брака: "Почео је да ломи све по кући, звали смо полицију"

- Створио сам кућу у Загребу, стан у Загребу, стан у Београду, на Бановом брду, али шта знам шта се десило. Љубомора је љубомора. То је најгоре зато што те нема код куће, ја сам мало више одсутан због посла. Кад партнер није с партнером, то се деси, ако је то мјесец, два, три па и годину дана, ту се дешава свашта. Имам сада само привремене везе. Знаш како се каже, кад се опечеш на вруће млијеко, и у хладно дуваш - рекао је Сејо.



Са друге стране, огласила се и његова бивша супруга.



- Напустио нас је кад нам је било најгоре. Узео је цијелу уштеђевину, заложио стан и кућу код зеленаша, па је остао без куће у Загребу. Увијек је имао ванбрачне везе и сад има неку у Њемачкој, па када се са њом посвађа, дође ту код нас у Загреб. Иако смо се законски развели, нисмо још судски подијелили имовину јер та диоба траје годинама. Он дође кад хоће, а ја морам да га пустим, тако ми је суд наредио. А када је недавно добио папире са суда о диоби некретнина, дошао је код нас и почео је да баца ствари и ломи све по кући. Кћерка је била "изван себе", па је позвала полицију која је одмах дошла на лице мјеста. Сејо је био потпуно пијан и ван себе. Било је престрашно - тврдила је Радмила за "Express".

Калач већ дуже вријеме није присутан на естради, открио је и шта је разлог томе.

- Зато што сам тако хоћу, зато што више волим да будем, што се каже, повучен, него да будем у медијима. Мир и тишина и то је то. Што се тиче приватног живота, обиђем д‌јецу, мало се бавим трчањем - додао је.

Калач се у интервју између осталог осврнуо и на сарадњу са композитором Гораном Ратковићем Ралетом.

- С Ралетом је био, да кажем, најжешћи ударац моје личности и мог пјевања. Рале је изванредан композитор, морам да га похвалим, да му пошаљем једну позитиву - рекао је Сејо Калач и додао да су и даље у контакту.

(Блиц)