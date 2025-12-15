Сејо Калач развео се након 22 године брака: "Почео је да ломи све по кући, звали смо полицију"

Извор:
Блиц
15.12.2025
11:38
Коментари:0
Певач Сејо Калач посљедњих година појављује се у медијима због скандала, а прије неколико мјесеци нашао се у жижи интересовања због развода од бивше супруге Радмиле Сведружић Комленац, са којом је провео више од две деценије.
- Створио сам кућу у Загребу, стан у Загребу, стан у Београду, на Бановом брду, али шта знам шта се десило. Љубомора је љубомора. То је најгоре зато што те нема код куће, ја сам мало више одсутан због посла. Кад партнер није с партнером, то се деси, ако је то мјесец, два, три па и годину дана, ту се дешава свашта. Имам сада само привремене везе. Знаш како се каже, кад се опечеш на вруће млијеко, и у хладно дуваш - рекао је Сејо.
Са друге стране, огласила се и његова бивша супруга.
- Напустио нас је кад нам је било најгоре. Узео је цијелу уштеђевину, заложио стан и кућу код зеленаша, па је остао без куће у Загребу. Увијек је имао ванбрачне везе и сад има неку у Њемачкој, па када се са њом посвађа, дође ту код нас у Загреб. Иако смо се законски развели, нисмо још судски подијелили имовину јер та диоба траје годинама. Он дође кад хоће, а ја морам да га пустим, тако ми је суд наредио. А када је недавно добио папире са суда о диоби некретнина, дошао је код нас и почео је да баца ствари и ломи све по кући. Кћерка је била "изван себе", па је позвала полицију која је одмах дошла на лице мјеста. Сејо је био потпуно пијан и ван себе. Било је престрашно - тврдила је Радмила за "Express".
Калач већ дуже вријеме није присутан на естради, открио је и шта је разлог томе.
- Зато што сам тако хоћу, зато што више волим да будем, што се каже, повучен, него да будем у медијима. Мир и тишина и то је то. Што се тиче приватног живота, обиђем дјецу, мало се бавим трчањем - додао је.
Калач се у интервју између осталог осврнуо и на сарадњу са композитором Гораном Ратковићем Ралетом.
- С Ралетом је био, да кажем, најжешћи ударац моје личности и мог пјевања. Рале је изванредан композитор, морам да га похвалим, да му пошаљем једну позитиву - рекао је Сејо Калач и додао да су и даље у контакту.
(Блиц)
Сцена
4 мј0
Сцена
8 мј0
Сцена
9 мј0
Сцена
1 год0
Најновије
Најчитаније
12
43
12
40
12
31
12
29
12
28
Тренутно на програму