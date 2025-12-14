"Вољећу те до задњег динара", ево коме иде цијели хонорар

Извор:
Старлета Станија Добројевић одговорила је на прозивке Мустафе Дурџића, оца учесника "Елите" Асмина Дурџића.
Након што је Станија открила да је давно престала да воли Асмина и да је била у "агонији од везе", Мустафа није штедио бившу дјевојку свог сина, што је изазвало жестоку реакцију Добројевићеве.
Све што Муки говори, тачно је. И слободно нека настави да износи своје мишљење, ако има још шта да каже. Видим да проблем није у односу и понашању његовог сина у "Елити", већ у новцу - каже Станија за Пинк и додаје:
Смета му што сам ја добијала много од његовог сина? Па Муки не зна да цијели хонорар од "Елите" иде мени! А љубав? "Вољећу те до задњег динара" - али само ако ми буде занимљиво! Тренутно није. Имам друге опције и паметније планове. Међутим, до јула има времена. Видјећемо тада ко ће причати, а ко бројати.
(информер)
