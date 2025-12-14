Logo
Храна коју кардиохирург не препоручује за празнике

Извор:

Индекс

14.12.2025

19:21

Храна коју кардиохирург не препоручује за празнике
Фото: Pixabay

У Врелини празничне сезоне, док се припремамо за пословне функције и породична окупљања, искушења у виду укусне хране и пића вребају на сваком кораку.

Али један TикТок доктор је одлучио да нас подсјети шта би требало да избјегавамо. Кардиохирург др Џереми Лондон објавио је видео у којем наводи четири врсте хране које, по његовом мишљењу, треба у великој мери избјегавати.

Нажалост, као и обично, његова листа за одбацивање укључује све у чему многи људи највише уживају. Ипак, вриједи чути шта здравствени стручњак има да каже о храни која ће ускоро бити на нашим столовима.

Брза храна

„Већина онога што је доступно у ланцима брзе хране је 'јестиви прехрамбени производ', то чак није ни права храна“, упозорио је кардиохирург.

Већина људи је свјесна да ресторани брзе хране нису здравствени рајеви, али понекад је тешко одољети брзом и лаком оброку.

Иако повремена посјета вјероватно неће шкодити, др Лондон савјетује да таква храна никада не би требало да буде основа ваше исхране.

Газирана пића

Одмах послије брзе хране, слиједе пића којима је обично запијмо. Др Лондон их је описао као „течну смрт“, наглашавајући да се то односи и на дијеталну и на обичну верзију.

Ова пића су обично пуна шећера, а ако нису, садрже вјештачке заслађиваче, што је већ довело до издавања здравствених упозорења у неким дијеловима свијета.

Млијечни производи

С обзиром на то да су тањири са сиром, чоколаде и бројни колачи неизоставни дио божићне трпезе, овај савјет ће бити најтеже пратити. Међутим, кардиохирург није забринут због тога.

„Ми смо једини сисари који пију млијеко након детињства, а пијемо га од друге врсте. Размислите о томе“, рекао је.

Алкохол

Овај избор није изненађујући. Мало је ствари опаснијих од уношења отрова у тијело, посебно оног који нарушава способност расуђивања.

Доктор је нагласио да је алкохол „апсолутно токсичан за сваку ћелију у нашем тијелу“, упозоравајући да је „чак и умјерена или повремена употреба“ на крају штетна. Апеловао је на гледаоце да „престану активно да трују своје тијело“, али са предстојећим празницима, то ће многима бити тешко да ураде.

(индекс)

