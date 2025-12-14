Случај губе у Хрватској: Љекари траже да се за стране раднике појачају здравствене контроле

14.12.2025
Хрватска је забиљежила изоловани случај губе, хроничне заразне болести познате још из библијских времена.
Ријеч је о страном раднику, а надлежни увјеравају да је ситуација под контролом и да нема разлога за панику. Посљедњи случај губе у Хрватској забиљежен је 1993. године.
Губа, позната и као лепра, хронична је заразна болест коју изазива бактерија Mycobacterium leprae. Најчешће погађа кожу и периферне нерве, а нелијечена може довести до трајног оштећења и инвалидитета. Иако је вијековима била синоним за стигму и изолацију, данас се губа успјешно лијечи комбинацијом антибиотика и представља изљечиву болест. Према подацима Свјетске здравствене организације (WХО), већина обољелих, уз правовремено лијечење, може водити нормалан живот без ризика за околину.
Шта је губа и како се преноси?
Пацијент са симптомима губе јавио се сплитским епидемиолозима прије око десет дана. Случај је потврдио и руководилац Службе за епидемиологију заразних болести ХЗЈЗ, Бернард Каић.
''О томе се није причало и писало, зато што је откривен. Човјек се лијечи, његови блиски контакти су добили терапију, постекспозицијску, они чак нису ни заражени. Даје се профилакса и прате се, и ствар је под контролом'', изјавио је Каић.
Из Министарства здравља појаснили су да је ријеч о страном раднику из Непала који већ двије године са породицом живи у Хрватској. Сплитски епидемиолози нису жељели да дају никакве изјаве.
Власти саопштиле: Двије жене обољеле од губе
Губа је хронична заразна болест коју изазива бактерија. Преноси се углавном капљичним путем, кашљањем или кихањем, а за заразу је потребан дуготрајан контакт са обољелом особом.
Епидемиолог Каић објашњава да се губа “манифестује кожним промјенама и оштећењем нерава, тако да људи губе осјећај и осјећају слабост. Али слично као и туберкулоза, која је такође хронична болест, може се излијечити, лијечење траје дуго, 6 до 12 мјесеци са више врста лијекова, али је изљечиво. Није то неки велики баук”.
Високо заразни вирус односи животе: Преминуле три особе
У Румунији је потврђен први случај лепре, познате и као губа, након више од четрдесет година, док су још три особе под сумњом на заразу. Вијест је потврдио румунски министар здравља Александру Рогобете, наводећи да је ријеч о четири жене азијског поријекла, запослених као масерке у спа центру у граду Цлуј-Напоца.
Хитне мјере су одмах уведене. Након што су код жена примијећене сумњиве кожне промјене, спроведена су клиничка и микробиолошка тестирања. Код једне је потврђена присутност бактерије Мyцобацтериум лепрае, изазивача болести, док се налази за остале три још чекају. Здравствене власти одмах су реаговале затварањем спа центра, спроведене су потпуне дезинфекције простора и покренуто тестирање свих запослених, уз ширу епидемиолошку истрагу.
Пацијенткиња са потврђеном дијагнозом започела је лијечење према препорукама Свјетске здравствене организације (WHO), што брзо смањује ризик од преноса заразе.
Из румунског Министарства здравља поручују да је губа слабо заразна и да је за пренос потребан дуготрајан и близак контакт са зараженом особом. Наглашавају да пренос кратким контактом или боравком у заједничким просторијама није могућ.
Посљедњи случај губе у Румунији забиљежен је 1981. године. Власти су најавиле да ће наставити са континуираним надзором ситуације и редовно обавјештавати јавност о развоју догађаја.
У Хрватској се чека на регулацију коју је покренуо Хрватски завод за јавно здравство, а која би страним радницима условила рад доношењем доказа о вакцинацији.
Каић појашњава да је ријеч о основним вакцинама важним за колективни имунитет, како би се спријечило ширење болести. Поступак доношења те одлуке је у току.
Додаје да се не ради само о вакцинацији, већ и о увођењу прегледа на неке болести којих код нас нема, све с циљем да се оне открију на вријеме и заустави њихово ширење, преноси Индекс.
