Шта је губа и како се преноси?

12.12.2025

Лепра или губа је хронична заразна болест коју узрокује ацидорезистентни, штапићасти бацил Mycobacterium leprae. Назива се још и губа те Хансенова болест.

Болест је препозната још у древним цивилизацијама Кине, Египта и Индије, а први писани запис потиче из 600-те године прије Христа. Кроз историју су обољели су били одбачени од друштва и смјештани у тзв. колоније губаваца.

Инкубациони период је дуг више месеци до више година. Описује се више облика лепре. Заједничка карактеристика им је почетак са некарактеристичним промјенама на кожи и слузокожи.

Лепра лепроматоса (тип Л) је најтежи, анергијски и веома заразан облик болести јер се узрочник налази у великом броју у промјенама. Манифестује се присуством нодозних (чворастих) или плочастих инфилтрата у симетричном распореду. Промјене су болне и на температуру неосјетљиве. Локализоване су претежно у подручју главе, на кожи лица, на носу, ушним шкољкама, али и на другим дијеловима тијела. Честа су тежа оштећења косе, друге длаке и ноктију.

Најчешће је ледирана слузокожа носа (хронични атрофични ринитис) што је праћено отежаним дисањем, деструкцијом носне преграде, улегнућем носа. Након ишчезавања промјена остају ожиљци. Лепроматозне промјене могу да се развију и на другим органима и системима обољелих (респираторном, оку, костима). Лимфне жлијезде су најчешће увећане. Јављају се и неуролошке промјене праћене парализом. У току терапије, нарочито у почетку могуће је испољавање тзв. "лепра реакције" у виду погоршања симптома са високом фебрилношћу што може по болесника да буде фатално. Честе су главобоље, грозница, болови у зглобовима.

Лијечење се изводи у ординирању већег броја лијекова. Најчешће се користи дапсон у дози од 50-100 мг дневно кроз период који је дуг, око 3 године. Лијек дјелује бактериостатски (спријечева размножавање бактерија) Терапијски су коисни и туберкулостатици, рифампицин и цлофосамин. Најбољи се резултати постижу лијечењем туберкулоидног облика лепре. Изолација болесника је потребна док су бактериолошки позитивни.

Данас је лепра у Европи ријетка; више од 80% лепрозних болесника налази се у Азији (Индија, Кина, Индонезија), Бразилу и Нигерији.

