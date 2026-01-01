Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

Извор:
Према тренутно расположивим информацијама, међу страдалима у трагедији у Швајцарској нема држављана БиХ, саопштило је Министарство спољних послова БиХ.
Министарство спољних послова БиХ изразило је саучешће Швајцарској поводом трагедије у бару током новогодишње прославе у елитном швицарском скијашком центру Кран-Монтана, у којем је, према посљедњим информацијама, погинуло 47 особа, док је 115 повријеђено.
Министарство истиче да је у сталном контакту с надлежним швајцарским институцијама те да ће наставити пратити развој ситуације.
Узрок пожара, који је у почетку пријављен као експлозија, још увијек није разјашњен, али су власти саопштиле да се, према досадашњим информацијама, радило о несрећи.
