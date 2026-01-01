Logo
Large banner

Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

Извор:

Агенције

01.01.2026

21:52

Коментари:

0
Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!
Фото: Tanjug/AP/Valle/Keystone/Alessandro della

Према тренутно расположивим информацијама, међу страдалима у трагедији у Швајцарској нема држављана БиХ, саопштило је Министарство спољних послова БиХ.

Министарство спољних послова БиХ изразило је саучешће Швајцарској поводом трагедије у бару током новогодишње прославе у елитном швицарском скијашком центру Кран-Монтана, у којем је, према посљедњим информацијама, погинуло 47 особа, док је 115 повријеђено.

Министарство истиче да је у сталном контакту с надлежним швајцарским институцијама те да ће наставити пратити развој ситуације.

Узрок пожара, који је у почетку пријављен као експлозија, још увијек није разјашњен, али су власти саопштиле да се, према досадашњим информацијама, радило о несрећи.

Подијели:

Тагови:

Швајцарска

несрећа

пожар

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Србин био у дискотеци смрти у Швајцарској: Од Стефана ни трага, породица моли за помоћ

Свијет

Србин био у дискотеци смрти у Швајцарској: Од Стефана ни трага, породица моли за помоћ

2 ч

0
Огласила Амбасада Србије у Швајцарској о трагедији на скијалишту

Свијет

Огласила Амбасада Србије у Швајцарској о трагедији на скијалишту

5 ч

0
Свједок испричао детаље ужаса у Швајцарској: Људи су газили преко других да побјегну

Свијет

Свједок испричао детаље ужаса у Швајцарској: Људи су газили преко других да побјегну

5 ч

0
Ово је тренутак избијања пожара у швајцарском клубу

Свијет

Ово је тренутак избијања пожара у швајцарском клубу

5 ч

0

Више из рубрике

Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

Свијет

Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

1 ч

0
Већ данима се не смирују протести у Ирану: Демонстранти покушали да упадну у владину зграду

Свијет

Већ данима се не смирују протести у Ирану: Демонстранти покушали да упадну у владину зграду

1 ч

0
Мирошник: Зеленски и европски лидери додају немогуће услове у мировни споразум

Свијет

Мирошник: Зеленски и европски лидери додају немогуће услове у мировни споразум

1 ч

0
Украјина

Свијет

Сарадник Зеленског се похвалио: Ко се у 2025. највише испрсио за помоћ Кијеву

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

30

Огласио се Роберто Карлос послије операције

22

02

Кад је боље користити маслац, а кад маргарин?

21

52

Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

21

46

Тринкијери: Рекао сам, не могу послије Жељка

21

45

Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner