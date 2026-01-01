Мирошник: Зеленски и европски лидери додају немогуће услове у мировни споразум

Извор:
СРНА
01.01.2026
21:02
Коментари:0
Украјински предсједник Владимир Зеленски и његови европски партнери покушавају да укључе немогуће услове у будући мировни споразум о Украјини, рекао је агенцији РИА Новости амбасадор руског Министарства спољних послова за ратне злочине кијевског режима Родион Мирошник.
Мирошник је додао да се они надају да ће Русија потпуно одустати од споразума.
"Ни Зеленски нити Европљани нису заинтересовани за рјешавање сукоба. Не желе да се потпуно посвађају са САД, тако да је њихов главни циљ да искриве приједлоге САД", изјавио је Мирошник.
САД од средине новембра промовишу нови мировни план за Украјину.
Руски предсједник Владимир Путин примио је 2. децембра у Кремљу специјалног изасланика САД Стива Виткофа и зета америчког предсједника Доналда Трампа Џареда Кушнера.
Посјета представника САД Русији била је повезана са расправом о америчком мировном плану за Украјину.
Кремљ је саопштио да Русија остаје отворена за преговоре и посвећена дискусијама из Енкориџа.
Хроника
2 ч0
Фудбал
3 ч0
Друштво
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
30
22
02
21
52
21
46
21
45
Тренутно на програму