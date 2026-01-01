Logo
Трамп открио због чега има велике модрице на руци

01.01.2026

17:34

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у интервјуу за "Волстрит џурнал" да има велике модрице на руци због аспирина који узима и негирао је да је заспао док је присуствовао јавним састанцима.

Он је модрицу на руци објаснио као посљедицу аспирина који свакодневно узима ради разрјеђивања крви.

"Не желим да ми густа крв струји кроз срце", рекао је предсједник САД.

У интервјуу у којем је тврдио да је доброг здравља, Трамп је промијенио своју претходну изјаву о томе да је у октобру имао магнетну резонанцу, рекавши да је умјесто тога у питању било ЦТ скенирање.

Трамп, који је са 79 година најстарија особа која је преузела предсједничку функцију у САД, рекао је у интервјуу да је његово здравље савршено и изразио фрустрацију због интересовања медија за ову тему.

Доналд Трамп

