Велики Тибетански хороскоп до 2036: Кога чека судбоносни преокрет?

Према тибетанском хороскопу, 2026. година означава почетак нове деценије у животу. Све зависи од симбола, којих има 12, и године рођења особе.
Шта доноси ова деценија:
Ваш симбол открива како се носите са животом.
2026. покреће нови соларни циклус десет година.
Ова година одређује смјер до 2036. године.
Симбол открива како се носите са животом, како гледате на новац, моћ, страх, љубав и промјене.
А 2026. почиње нови соларни десетогодишњи циклус, оно што се дешава ове године открива цијели вектор који води до 2036: ко почиње да расте, ко доживљава слом старе животне структуре, а ко је приморан да потпуно промијени сценарио живота.
Ово није једногодишња прогноза - ово је правац судбине за наредних 10 година.
Тибетански хороскоп: соларни циклус од 2026. до 2036.
Тема деценије: раст и реализација потенцијала
Свијетли змај симболизује визију, слободу и способност да се сагледа будућност прије других.
Година 2026. отвара соларни циклус у којем се идеје претварају у конкретне прилике. До 2036. долази до убрзаног личног и професионалног развоја.
Важне области:
каријера и амбиције
лични пројекти
стабилни односи
Савјети:
фокусирајте се на један правац
претворите идеје у планове
не расипајте енергију
Кључни мјесеци 2026: март, јун, октобар
Тема деценије: свјесне одлуке и стратешки раст
Кобра симболизује интуицију, проницљивост и способност да се види суштина.
У 2026. започиње деценија у којој стари обрасци отпадају, а нови избори постају пресудни. Период до 2036. доноси јачање позиције и финансијску стабилност.
Важне области:
професионални статус
финансијска сигурност
емотивна зрелост
Савјети:
вјерујте унутрашњем гласу
не одлажите важне одлуке
планирајте дугорочно
Кључни мјесеци 2026: март, јул, новембар
Тема деценије: акција и лична моћ
Чувар ватре симболизује снагу воље, иницијативу и вођство.
Година 2026. вас поставља у активну улогу и тражи да преузмете одговорност. Циклус до 2036. доноси видљив успјех онима који дјелују одлучно.
Важне области:
лидерске позиције
каријерни пробој
контрола емоција
Савјети:
поставите јасне циљеве
делегирајте задатке
усмјерите енергију
Кључни мјесеци 2026: април, август, децембар
Тема деценије: стабилност и унутрашња снага
Извор чисте воде симболизује мир, емпатију и способност исцјељења.
У 2026. започиње период у којем учите да се заузмете за себе. До 2036. долази стабилан раст кроз равнотежу и мудре изборе.
Важне области:
емотивна равнотежа
стабилан посао
здравље и енергија
Савјети:
поставите личне границе
бирајте сигурност
брините о себи
Кључни мјесеци 2026: мај, септембар, децембар
Тема деценије: обнова темеља
Стуб од жада симболизује издржљивост, поузданост и чврсте вриједности.
Година 2026. открива гдје су потребне промјене у структури живота. Период до 2036. доноси стабилност, ауторитет и сигурније приходе.
Важне области:
каријерна стабилност
финансијски систем
породични односи
Савјети:
ослободите се застарјелих циљева
планирајте дугорочно
вјежбајте флексибилност
Кључни мјесеци 2026: април, јул, октобар
Тема деценије: признање и лични утицај
Метални гонг симболизује глас, ауторитет и способност да будете саслушани.
У 2026. започиње деценија у којој ваше идеје одјекују, а дјела доносе конкретне резултате. Период до 2036. јача ваш друштвени и финансијски положај.
Важне области:
јавни наступ
репутација
професионални статус
Савјети:
говорите јасно
градите кредибилитет
формализујте договоре
Кључни мјесеци 2026: март, април, мај
Тема деценије: спора, али сигурна трансформација
Језерска корњача симболизује мудрост, стрпљење и заштиту.
Година 2026. покреће тихе, али дубоке промјене. До 2036. градите стабилност кроз досљедност и мирне одлуке.
Важне области:
финансијска сигурност
дом и породица
лични развој
Савјети:
не живите у прошлости
учите нове вјештине
његујте рутину
Кључни мјесеци 2026: март, јун, септембар
Тема деценије: људи и партнерства
Кожна наруквица симболизује повезивање, заштиту и флексибилност.
У 2026. судбина се обликује кроз односе. Период до 2036. доноси успјех кроз сарадњу и искрену комуникацију.
Важне области:
партнерства
уговори
емотивне везе
Савјети:
бирајте праве људе
говорите отворено
избјегавајте празне компромисе
Кључни мјесеци 2026: мај, јун, јул
Тема деценије: материјална снага
Црни бизон симболизује издржљивост и практичност.
Година 2026. захтијева прилагођавање, али доноси стабилан раст. До 2036. долази до финансијске сигурности кроз досљедан рад.
Важне области:
новац и имовина
посао
породична стабилност
Савјети:
будите флексибилни
планирајте дугорочно
чувајте енергију
Кључни мјесеци 2026: март, август, септембар
Тема деценије: нови почетак
Млад мјесец симболизује обнову и скривени потенцијал.
У 2026. започиње фаза ослобађања и храбрих избора. Период до 2036. доноси радикалне промјене и личну срећу.
Важне области:
каријерне промјене
лична слобода
љубав
Савјети:
слушајте интуицију
прихватите промјене
не враћајте се старом
Кључни мјесеци 2026: мај, август, децембар
Тема деценије: моћ и признање
Врело сунце симболизује харизму и животну енергију.
Година 2026. доноси снажан лични преокрет. До 2036. јачате статус, утицај и финансије.
Важне области:
лидерство
каријера
јавни имиџ
Савјети:
не умањујте себе
водите, али не сагоријевајте
чувајте баланс
Кључни мјесеци 2026: март, мај, јул
Тема деценије: ослобађање и лични избор
Монах симболизује мудрост и унутрашњу снагу.
У 2026. престајете да живите по туђим правилима. Период до 2036. доноси мир, смисао и стабилан приход кроз знање.
Важне области:
личне потребе
искуство и знање
емотивна слобода
Савјети:
ставите себе на прво мјесто
подијелите своје знање
не повлачите се
Кључни мјесеци 2026: мај, септембар, октобар.
