Ево шта 35 година прекомјерног конзумирања алкохола ради мозгу?

Извор:

Индекс

11.02.2026

14:11

Коментари:

0
Научници су открили разарајуће ефекте које дуготрајна конзумација алкохола може имати на мозак. Нова шпанска студија, спроведена на мозгу људи који су били зависни од алкохола у просјеку 35 година, показала је значајне генетске промјене које људе чине подложнијим зависности.

Одавно је познато да је алкохол штетан по здравље, од оптерећења јетре до повећаног ризика од деменције чак и уз умјерено пијење, али ова студија пружа до сада најјаснији увид у промјене које се дешавају на молекуларном нивоу, пише Unilad.

Шпанска студија открива трајне промјене у мозгу

Студија, коју је финансирало шпанско Министарство здравља и објављена је у часопису „Зависност“, испитивала је мозак 18 људи који су патили од зависности од алкохола. Национални институт за злоупотребу алкохола и алкохолизам дефинише ово стање као немогућност заустављања или контроле конзумирања алкохола упркос озбиљним посљедицама у личном, професионалном и здравственом животу.

Истраживачи су проучавали узорке можданог ткива узете након смрти од људи са дуготрајном зависношћу од алкохола који нису користили друге илегалне дроге. Узорци су прикупљени у Аустралији.

Како алкохол преобликује кључне системе у мозгу

Истраживачи су се фокусирали на ендоканабиноидни систем, који игра важну улогу у регулисању расположења, осјећаја благостања, стреса, памћења и мотивације. Упоредили су мозак људи са зависношћу од алкохола са онима који нису имали такве проблеме и пронашли значајне разлике у активности одређених гена.

Код људи са дуготрајном зависношћу, нивои ЦБ1 рецептора, који је повезан са жудњом и рецидивом, били су значајно повишени у дијеловима мозга који су укључени у доношење одлука и награђивање. Ово може повећати склоност ка зависном понашању. Истовремено, нивои ЦБ2 рецептора, који има заштитну улогу и помаже у смањењу упале, били су преполовљени, што указује на то да је мозак мање заштићен од штетних ефеката алкохола.

Alkohol pijanac

Сцена

Каубој лијечио тугу у алкохолу, па завршио иза решетака

Промјене су такође примећене код GPR55 рецептора: његови нивои су се повећали у подручју одговорном за доношење одлука, а смањили у центру за награђивање. Такав образац раније није примјећен код људи са зависношћу од алкохола.

Ензим FAAH је показао супротне промјене у овим регионима мозга, што би могло да поремети равнотежу хемикалија одговорних за осјећај задовољства. Све ово указује на то да дуготрајна конзумација алкохола мијења начин на који мозак шаље и прима сигнале, што може повећати жељу за алкохолом, ослабити самоконтролу и промијенити расположење и реакције на стрес.

Потрага за ефикаснијим терапијама

Хорхе Манзанарес, главни аутор студије и професор на Универзитету Мигел Ернандез, нагласио је колико су ови резултати важни.

„Зависност од алкохола један је од водећих узрока болести и преране смрти у свијету. Иако има огроман утицај на друштво и јавно здравље, могућности лијечења остају ограничене. Зато је важно разумијети шта се дешава у мозгу након година конзумирања алкохола како бисмо могли да развијемо ефикасније терапије“, рекао је он.

(индекс)

