Мањи порез на лијекове, али већи на цигарете и алкохол

Извор:

Танјуг

26.01.2026

20:18

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Каса обавезног здравственог осигурања (ДАК) предлаже да Њемачка догодине повећа порез на алкохол и дуван, па да тим новцем финансира мањак уз планирано смањење пореза на лијекове.

Порез на додату вриједност на лијекове и опрему за лечење 2027. треба да спадне са 19 на седам одсто. Министарство здравства процењује да ће то створити мањак у двоцифреном износу у милијардама евра, пише агенција ДПА.

Министарка Нина Варкен (Нина Warken) је именовала експертску комисију која до марта треба да предложи мјере стабилизације фондова ДАК, а влада до краја године треба да дефинише предлог реформе.

prevara

Љубав и секс

Жене, будите на опрезу: Мушкарци у ових пет знакова склони су невјери

Предсједник ДАК Андреас Шторм (Андреас Сторм) је оцијенио да комисија има "велику шансу да рестартује њемачку здравствену политику," укључујући и пратећу "концентрисану акцију" за стварање консензуса.

