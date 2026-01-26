Мањи порез на лијекове, али већи на цигарете и алкохол

Извор:
Танјуг
26.01.2026
20:18
Коментари:0
Каса обавезног здравственог осигурања (ДАК) предлаже да Њемачка догодине повећа порез на алкохол и дуван, па да тим новцем финансира мањак уз планирано смањење пореза на лијекове.
Порез на додату вриједност на лијекове и опрему за лечење 2027. треба да спадне са 19 на седам одсто. Министарство здравства процењује да ће то створити мањак у двоцифреном износу у милијардама евра, пише агенција ДПА.
Министарка Нина Варкен (Нина Warken) је именовала експертску комисију која до марта треба да предложи мјере стабилизације фондова ДАК, а влада до краја године треба да дефинише предлог реформе.
Предсједник ДАК Андреас Шторм (Андреас Сторм) је оцијенио да комисија има "велику шансу да рестартује њемачку здравствену политику," укључујући и пратећу "концентрисану акцију" за стварање консензуса.
