Жене, будите на опрезу: Мушкарци у ових пет знакова склони су невјери

26.01.2026
20:11
Коментари:0
Астрологија већ деценијама покушава објаснити оно шта људи у везама често осјећају, али тешко изговарају - зашто неко вара.
И док ће рационални рећи да је превара увијек лична одлука, хороскоп нуди другачију перспективу: одређене особине карактера, појачане утицајем звијезда, могу неким хороскопским знаковима знатно отежати вјерност.
Наравно, не значи да ће сваки мушкарац рођен у овим знаковима преварити партнерку, али статистике, искуства и астролози се често слажу око истих "критичних" тачака.
Близанци су готово увијек први на тој листи. Мушкарци рођени у овом знаку познати су по великој знатижељи, потреби за менталном стимулацијом и сталном потрагом за новим искуствима.
Њима превара не мора обавезно имати емоционалну тежину - често је ријеч о флерту који је отишао корак даље, из досаде или потребе за потврдом.
Проблем настаје када се рутина у вези почне осјећати као затвор, а Близанци почну тражити узбуђење изван ње.
Стријелчеви су слободни духови Зодијака и управо ту лежи њихова највећа слабост.
Мушкарац Стријелац тешко подноси осјећај ограничења и лако рационализује своје поступке.
Ако осјети да га веза спутава, превара му може изгледати као "авантура", а не издаја.
Сцена
Мина и Каспер се вјенчали у тајности?
Често ће рећи да није имао лошу намјеру, јер у његовој глави вјерност није загарантована, већ флексибилна категорија.
Лавови варају из потпуно другачијих разлога. Њима су потребни пажња, дивљење и осјећај да су пожељни.
Ако у вези осјете да више нису у центру свијета партнерке, лако ће потражити потврду негдје другдје.
Превара код Лава често није резултат незадовољства партнерке, него његове несигурности прикривене великим егом.
Иронично, Лавови тешко опраштају превару, иако сами знају поклекнути пред искушењем.
Водолије су емоционално најнедокучивији. Мушкарци у овом знаку могу варати, а да притом не осјећају класичну кривицу, јер љубав и вјерност доживљавају на неконвенционалан начин.
Ако не виде јасна правила или ако сматрају да веза треба бити "отворенија", могу прећи границу, често без осјећаја да су учинили нешто погрешно.
Њихов проблем није страст, већ емоционална дистанца.
Овнове води импулс. Код њих се превара најчешће догађа у тренутку слабости, страсти или ега.
Не планирају, не анализирају и ријетко размишљају о посљедицама унапријед.
Ако се нађу у ситуацији која им ласка, Овнови често реагују инстинктивно, а тек касније схвате шта су урадили.
Астролози ипак наглашавају да хороскопски знак никада не смије бити изговор за лоше понашање.
Вјерност, повјерење и поштовање нису записани у звијездама, већ у личним вриједностима.
Хороскоп може објаснити склоности, али не оправдава изборе. Јер, на крају дана, не вара знак - вара особа, преноси Индекс.
Љубав и секс
12 ч0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
4 д0
Љубав и секс
5 д0
Најновије
Најчитаније
22
39
22
37
22
35
22
29
22
27
Тренутно на програму